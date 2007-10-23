"جنگ و صلح" تولستوی جنگ و دعوا به راه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انتشار دو ترجمه جدید از "جنگ و صلح" باعث شد تا ناشر روسی به روند بازار نشر اعتراض کند.

اختلاف ناشران و اعتراض ناشر روسی به این ترجمه ها از آنجا نشات می گیرد که یکی از ترجمه ها در حدود 800 صفحه به بازار آمده که در آن شمار زیادی از صفحات اصلی در ترجمه حذف شده است. ترجمه دیگری هم در 1267 صفحه منتشر شده که ظاهرا تفاوتی اساسی با سایر متون دارد.

از دیگر مواردی که موجب این اعتراضات و بروز اختلاف بین ناشران شده، اشتباه فاحشی است که در ترجمه یکی از مجلدها صورت گرفته است. این ترجمه که اثری تلخیص شده از سوی انتشارات "دانیل هالپرن" است، مورد اعتراض مترجم نسخه چاپ شده توسط نشر ناپف قرار گرفت و به جدال لفظی بین این ناشر و مترجم انجامید.

"جنگ و صلح" رمانی از لئو نیکولایویچ تولستوی (1910-1828) نویسنده روس و یکی از بزرگترین رمان های ادبیات جهان به شمار می رود. تولستوی این رمان را در مدت زمان پنج سال نوشت و آن را در 1878 منتشر کرد.