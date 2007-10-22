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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

همایش فناوری های بی سیم برگزار می شود

همایش فناوری های بی سیم برگزار می شود

همایش "فناوری های بی سیم باند وسیع و چشم انداز آن در ایران" روز 13 آبان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علمی - تحلیلی طیف با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف این همایش را در 13 آبان سال جاری در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فرایند تدوین برنامه های پیاده سازی wiMAX در کشور ذکر شده است و جمعی از مدیران دولتی و شرکت های خصوصی فعال در حوزه مخابرات حضور خواهند داشت.

امنیت شبکه های بی سیم باند وسیع، فناوری wiMAX و مباحث اقتصادی مربوط به آن، ملاحظات مربوط به انتخاب میان فناوریwiMAX و شبکه های نسل سوم تلفن همراه، mobile TV  و چشم انداز آن در ایران، بررسی زیر ساخت و پیش نیازهای انتقال فناوری موبایل wiMAX به ایران از موضوعات مطرح در این همایش است.

علاقمندان، دانشجویان و محققان عرصه مخابرات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.teyf.ir/wba  مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 4-88511303 تماس بگیرند.

کد مطلب 572933

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