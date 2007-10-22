عرضه مجدد داروی تریمیدون در بازار آغاز شد

محمدرسول سماکچی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این دارو برای بیماران صرعی و تشنجی کاربرد داشته و مدتی در بازار ایران نایاب بوده که عرضه آن از امروز در بازار دارو آغاز شده است.

وی اظهار داشت: به همت متخصصین و کارکنان شرکت سبحان دارو این محصول دارویی در گیلان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

سماکچی افزود: به دلیل کمبود این دارویی مهم در بازار داخلی، دولت مبادرت به وارد کردن داروی ضد صرع و تشنج کرد که به دلیل قیمت بالای، بیماران با مشکل جدی خرید مواجه شدند.

وی عنوان کرد: یک جعبه صد تایی دارویی تریمیدون خارجی بین 13 تا 15 هزار تومان در بازار ایران به فروش می رسد این در حالی است که قیمت یک جعبه صد تایی دارویی تریمیدون تولید داخل سه هزار و 900 تومان است.

سماکچی بیان داشت: تولید این دارو انحصاری شرکت سبحان دارو است به رغم زیان ده بودن تولید آن با هدف تسریع و کمک به بیماران و به عنوان یک وظیفه ملی اقدام به تولید مجدد این دارو شد.

وی افزود: مواد اولیه این دارو از کشورهای خارجی تامین می شود، قیمت تمام شده آن هم بسیار بالا است.

سماکچی ادامه داد: به رغم مشکلات زیاد تولید این دارو، بیماران صرعی نگران کمبود تولید این دارو نباشند و به میزان کافی تولید و به بازار دارویی کشور ترزیق خواهد شد.