67 میلیارد ریال یارانه به طرحهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی بعدازظهر امروز در نشست کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: این یارانه برای طرح های اقتصادی همه بخش های مختلف که در سال 85 با تسهیلات دریافتی بیش از 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و هم اکنون فعال هستند، در نظر گرفته شده است.

وی همچنین نسبت به جذب سهمیه چهار هزار و 300 میلیارد ریالی تسهیلات بنگاههای اقتصادی زوده بازده در نظر گرفته شده این استان به بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و از دستگاه های اجرایی خواست تا طرح هایی که اشتغالزایی بالا و توجیه فنی و اقتصادی دارند به بانک های عامل معرفی نمایند.حسینی رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از مدیران دستگاه های اجرایی و بانکها خواست با برپایی نشست هایی راهکارهای مناسبی برای علت کند شدن پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح های اقتصادی زود بازده بیندیشند و نسبت به وصول معوقه ها و مطالبات بانکها چاره اندیشی نمایند.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل، متقاضیانی را که دارای طرح های توجهیی گردشگری، تربیت بدنی و همچنین خوابگاه های دانشجویی هستند در اولویت کاری خود قرار دهند و نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسریع به عمل آورند.

دبیر ستاد اشتغال و سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: سهم تسهیلات استان از محل بنگاه های اقتصادی زود بازده از 2/1 درصد سهم کشوری درسال گذشته به 53/1درصد درسال جاری افزایش یافت.خلیفه خلقی پور اضافه کرد: این تسهیلات از سه هزار و 160 میلیارد ریال به چهار هزار و 300میلیارد ریال افزایش یافته است که برای جذب آن نیاز به تلاش و همیاری بانک های عامل با دستگاه های اجرایی در بخشهای مختلف است.خلقی پور، سهم یارانه طرح های اقتصادی زود بازده اختصاص داده شده به استان را 67 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد دارای یک درصد جمعیت و مساحت کشور است اما سهم تسهیلات و یارانه ها نسبت به استان های دیگر و جمعیت و مساحت، افزایش قابل ملاحظه ای دارد که نشان از حمایت دولت به مناطق کمتر توسعه یافته است.

وی افزود: بانکهای عامل باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که در راستای حمایت دولت و سهمی که به این استان اختصاص داده شده به طرح های اقتصادی زود بازده توجه شود.

این مسئول اظهار داشت: چنانچه دستگاه های اجرایی نسبت به جذب سهمیه تسهیلات و یارانه اقدام نکنند میزان جذب نشده به استانهای دیگر برگشت داده می شود و سهم تسهیلات و یارانه سال آینده همراه با کاهش چشمگیری به این استان اختصاص داده خواهد شد.

در این نشست 15 طرح در بخشهای مختلف با اعتبار 11 میلیارد ریال و 79 نفر اشتغالزایی به تصویب رسید.