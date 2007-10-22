به گزارش خبرگزاری مهر ، اسفندیار رحیم‌مشایی صبح امروز در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های عضو کمیته ملی طبیعت‌گردی افزود: این رقم برای طبیعت ‌گردان داخلی 18 میلیون نفر برآورد شده است.

وی یکی از مشکلات بشر را فاصله گرفتن از طبیعت ذکر کرد و گفت: مسیر کمال انسان عبور از طبیعت است و اگر کسی این مسیر را طی نکند به کمال نمی‌رسد.توسعه ظرفیت‌های انسان باید در طبیعت اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: نداشتن برنامه‌ریزی صحیح، باعث شده شاهد یک گریز لجام گسیخته از طبیعت و ظرفیت ‌سوزی باشیم و این امر باعث می‌شود فرصت انسان برای کمال از بین برود.

مشایی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که مدیریت ملی بدون توجه به عرصه‌ها جهانی امکان‌پذیر نیست، گفت: ما امروز در شرایطی هستیم که باید با ورود پر انرژی و با نشاط به عرصه بین‌الملل جایگاه ایران را در عرصه بین‌الملل ارتقا دهیم.

وی افزود: اگر ایران بخواهد در عرصه مناسبات جهانی به جایگاه شایسته خود برسد و بتواند مسئولیت‌های ملی را به نحو مطلوب انجام دهد باید به ظرفیت‌های جهانی توجه کند.امروز مفاهیمی مانند حفاظت از محیط زیست، جهانی است و ارزش‌گذاری‌هایی که در جهان می‌شود بر این مبنا استوار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت:از نظر ما ضرورت توجه جمهوری اسلامی به گردشگری بیش از ضرورتی است که در انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها وجود دارد.

مشایی با اشاره به مذاکرات انجام شده با یونسکو و آماده شدن 13 پرونده برای ثبت میراث طبیعی ، گفت: در این مذاکرات پیشنهاد شد که مرکز مطالعات میراث معنوی منطقه در ایران تشکیل شود.

وی با بیان اینکه در این میان یک تضاد وجود دارد و آن اینکه آیا طبیعت‌گردی، طبیعت را از بین می‌برد یا نه؛ گفت: طبیعت را یک سازمان و حتی دولت نمی‌تواند حفظ کند. چرا که مالک این طبیعت مردم هستند و باید با ایجاد حساسیت‌های لازم آن را پاس بدارند.