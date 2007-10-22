ساخت موس رایانه ویژه معلولان توسط دانش آموز ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ابراهیمی مقدم دانشآموز مرکز آموزشی تیزهوشان شهید بهشتی اردبیل با همکاری فرزاد محبی دانشآموز مرکز سما موفق به اختراع موس ویژه معلولان شدند.
ابراهیمی مقدم هدف از ساخت این وسیله را ایجاد شرایط مناسب برای معلولان قطع دو دست و افرادی که در ناحیه دست دچار مشکلاتی هستند، دانست و گفت : این وسیله باعث میب شود معلولان بتوانند از رایانه استفاده کنند.
وی اضافه کرد : این موس برای کاربران معمولی، تایپیستها و گیمرها نیز قابل استفاده بوده و باعث افزایش سرعت و سهولت در کاربری رایانه میشود. موس رایانه معلولان از دو بخش الکترونیکی ومکانیکی تشکیل شده است.
این دانش آموز گفت: در قسمت الکترونیکی دستگاه دو برد وجود دارد که یکی برد موسهای توپی معمولی است و دیگری بردی است که در آن میکروکنترلر تعبیه شده است. در قسمت مکانیکی دو پد کار گذاشته شده که یکی برای ایجاد حرکتهای نشانگر و مانور آن روی صفحه و پد دیگر برای انجام کلیک مورد استفاده قرار میگیرد. این موس با پا به کار گرفته میشود و هیچگونه خستگی ایجاد نمیکند.
وی اضافه کرد : برای کار با این دستگاه، پا فقط از ناحیه مچ حرکت میکند و با فشارهای پا، دستورات از طریف میکروسوئیچهای تعبیه شده در پدهای موس به میکروکنترلر ارسال شده و سپس در صفحه نمایش رایانه اعمال میشود. طراحی دستگاه به گونهای است که عملکرد آن از دقت بالایی برخوردار باشد.
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