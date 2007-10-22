به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزات امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تی وی با بیان این مطلب، اظهار داشت: حضور اشغالگران از جمله نیروهای انگلیسی در عراق طی چهار سال اخیر لطمات جبران ناپذیری به ملت مظلوم عراق وارد ساخته که از جمله آنها می توان از کشته شدن هزاران انسان، تخریب زیرساخت ها و ناامنی گسترده در آن کشور یاد کرد.

حسینی رویکرد انگلیسی ها در افغانستان را نیز استمرار همین وضعیت اسفبار دانست و تصریح کرد: نظامیان اشغالگر انگلیسی با حضور تحریک آمیز خود و بمباران های کور به کشتار مردم بی گناه وتخریب مناطق مختلف افغانستان مبادرت می ورزند.

وی با مغایر توصیف کردن سیاست های انگلیس در افغانستان با خواست مردم افغانستان، افزود: عملکرد واقعی نیروهای انگلیسی در افغانستان، ترغیب عوامل مسئله دار به افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین مذاکره با گروههای بدسابقه - باعث گسترش فزاینده تولید مواد افیونی به میزان 40 درصد نسبت به گذشته شده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: ادامه رویکردهای نامناسب انگلیس در قبال کشورهای منطقه و فروش گسترده تسلیحات به برخی از این کشورها و همچنین حمایت بی چون و چرا از آمریکا در قضیه تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به لبنان در سال گذشته، موجب نارضایتی گسترده مردم منطقه و نیز افکار عمومی انگلیس از این سیاست های بی هدف گردیده است.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که سازمان های بین المللی ذیربط به ویژه سازمان ملل متحد نظارت بیشتری بر اقدامات غیرقانونی و برنامه های تهدید آمیز و مخرب انگلیس و نیز کشتار غیر قابل توجیه مردم عراق و افغانستان توسط اشغالگران انگلیسی معمول داشته و مسببان این گونه رفتارها را مورد بازخواست قرار دهند.