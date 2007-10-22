رشته خبرنگاری در یکی از دانشگاه های مازندران تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی عصر دوشنبه و در دومین روز از سفر به استان مازندران در جمع برخی از فعالان مطبوعاتی مازندران در ساری افزود: رشته ارتباطات و خبرنگاری به زودی برای اهالی رسانه مازندران ایجاد می شود.



وی خاطر نشان کرد: استعداد و تجربه خبرنگاران و رسانه های استان به اندازه رسانه های کشور است.

رفسجانی با اشاره به اینکه رسانه های مازندران با دید نقادانه و از سر دلسوزی و آگاهانه به موضوعات می پردازند و در اجرای رسالت خود بس موفق هستند، تصریح کرد: پیگیری مطالبات به حق مردم و بررسی موشکافانه مصوبات و قول های مسئولان در سفرهای استانی وظیفه اهالی رسانه در استان را دوچندان می کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه استان های شمالی و خصوصا مازندران به اندازه یک مرکز بزرگ اقتصادی و کشاورزی هستند، یادآور شد: از پتانسیل توریست و گردشگری این منطقه استفاده درستی نشده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: در گذشته به صورت سطحی و موردی از این استان استفاده می شد و باید طرح های اجرایی گذشته استان برای عمران و آبادی بیشتر توسعه یابد.

هاشمی رفسنجانی ضمن اشاره به پتانسیل های با ارزش و غنی مازندران موضوع توریسم را از اساسی ترین فاکتورها برای سرمایه گذاری و درآمدزایی مردم استان ذکر کرد و گفت: تمدن یکپارچه شمال ایران با حفظ رودخانه ها و اجرایی نهایی آزاد راه دریایی و خط انتقال آب به نقطه تعالی و اقتدار خواهد رسید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: زباله مازندران یکی از مشکلات گریبانگیر منطقه است که باید مسئولان امر برای این امر تلاش وافر و جدی نمایند.

هاشمی رفسنجانی در پایان اذعان داشت: رسانه های محلی نقش بسیار اساسی در توسعه و اعتلای استان و اقتدار کشور عزیز ایران ایفاء می نمایند.

پیش از این برنامه، اعضای شورای شهر با آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز دیدار جداگانه ای داشتند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی اظهار داشت: برخی از مراکز استان ها ابر شهر نیستد.

هاشمی رفسنجانی افزود: باید با این نگاه برنامه ریزی و توجه مسئولان شهری به شهرهایشان اصولی و حساب شده باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که خواسته مردم در شهرها بسیار است نقش شوراها را در شناسایی ظرفیت ها و رفع معضلات شهری بسیار حائز اهمیت دانست.

هاشمی با اشاره به اینکه شوراهای شهر باید کمک کار شهرداران در امورات عمرانی و شهری باشند، اظهار امیدواری کرد: مازندران با توجه به بر سر راه قرار گرفتن در بارگاه ملکوتی ثامن الحج باید با شهرسازی منسجم و زیبا سازی اصولی زمینه جلب و جذب توریسم مذهبی را فراهم کند.