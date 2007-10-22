رادار گاباله تهدیدی برای ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترتفکس روسیه،"آراز عظیم اف" گفت که رادار گاباله آذربایجان که تحت اجاره روسیه است، برای هیچ کشور سومی از جمله ایران تهدید به شمار نمی رود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که رادار گاباله در آذربایجان در اختیار این کشور قرار دارد، 17 خرداد در نشست هشت کشور صنعتی ( G8 ) در هایلیگندام آلمان برای انصراف آمریکا از استقرار سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان که مسکو آن را تهدیدی علیه خود می دهند، به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضد موشکی به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند.

گفتنی است که این پیشنهاد پس از چند دور دیدار و گفتگو درباره آن و همچنین بازدید کارشناسان فنی آمریکایی از این رادار در 27 مهرماه با مشکل مواجه شد و "هنری اوبرینگ" رئیس آژانس دفاع ضد موشکی آمریکا گفت که پیشنهاد مطرح شده از سوی روسیه نمی تواند جایگزین سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک شود.

آمریکا مدعی است که هدف از استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران است، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد.

معاون وزیر خارجه آذربایجان گفت: این ایستگاه راداری، منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار می دهد، اما خطری برای هیچ کشوری ندارد.

عظیم اف تصریح کرد: من این ایستگاه رادار را مستقیماً به ایران مرتبط نمی کنم این ایستگاه برای ردیابی اهداف احتمالی و موشک هایی طراحی شده که از جنوب می آیند که اگر لازم باشد در برابر آنها تدابیری اتخاذ شود.

وی گفت: آینده ایستگاه گاباله بستگی به رایزنی های بین آذربایجان، آمریکا و روسیه دارد.