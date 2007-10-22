۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

روخوانی "مرگ" وودی آلن تمدید شد

در دو روز نخست برنامه روخوانی نمایشنامه "مرگ" وودی آلن به کارگردانی محسن میرزاخانی در سالن صد نفری گوشه فرهنگسرای نیاوران، 280 نفر از آن دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه روزهای 28 و 29 مهرماه برپا و استقبال جالب توجه مردم موجب شد نمایشنامه‌خوانی گروه تئاتر سوگ شاد تا چهارشنبه دوم آبان 86 تمدید شود. علاقمندان می‌توانند ساعت 19 به تماشای برنامه روخوانی نمایشنامه "مرگ" بنشینند.

در این برنامه مهدی واثقی، فرزانه ارسطو، پرویز محمدیان، روزبه اختری، مهدی میرزائیان، علی فرح راد، فرشته مستوفی، امیر علیزاده، شایان افکاری، مصطفی حبیبیان، اردلان سلیم‌زاده، شاهرخ پوری و عباس تقی‌آبادی نقش‌خوان، آراز آذری‌نژاد سازنده موسیقی و فرشته مستوفی دستیار کارگردان هستند.

سایه سرائیان، وجیهه میرباقری، عرفان ابراهیمی، محمدمهدی صداقت، صابر عسگری، مهدی آقایی، اکبر انصاری و سهیل خباززاده نیز با حرکات نمایشی دست در اجرای برنامه نمایشنامه‌خوانی "مرگ" همکاری می‌کنند.

