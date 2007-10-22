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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

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رایزنی باباجان با مقامات عراق درباره پ.ک.ک / تایید ناپدید شدن 8 سرباز ترک

رایزنی باباجان با مقامات عراق درباره پ.ک.ک / تایید ناپدید شدن 8 سرباز ترک

علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه فردا سه شنبه برای بحث و گفتگو با مقامات عراقی درباره جدایی طلبان "پ.ک.ک" در شمال این کشور به بغداد می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی العسکری" مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت : وزیر خارجه ترکیه فردا به بغداد می آید.

وی افزود: خبر این سفر اخیرا ازسوی هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در یک نشست ویژه در مجلس درباره وضعیت در شمال کشور اعلام شده بود.

این درحالی است که ارتش ترکیه امروز دهها دستگاه خودرو حامل نیرو را به سوی مرزهای عراق روانه کرده است.

تحولات اخیر در پی تصویب مجوز حمله به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد "پ. ک .ک" توسط پارلمان ترکیه در چهارشنبه هفته گذشته رخ می دهد.

ارتش ترکیه اعلام کرده در درگیری روز گذشته که به کشته شدن 17 سرباز منجر شد، با پشتیبانی بالگرد و آتش سلاح های سنگین 32 نفر از شورشیان را کشته است.

ازسوی دیگر، ارتش ترکیه امروز تائید کرد که هشت سرباز این کشور پس از درگیری ها با اعضای حزب "پ.ک.ک" ناپدید شده اند.

کد مطلب 572994

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