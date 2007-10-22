ارائه نخستین بانک اطلاعات منابع انسانی کشور در نمایشگاه الکامپ 2007

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی امسال نیز در سیزدهمین نمایشگاه الکامپ 2007 به همراه شرکت های فعال خود در حوزه ICT ، همچنین پورتال وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در این دوره از نمایشگاه الکامپ ارائه خواهد کرد.

دستاوردهای نوین سازمان تامین اجتماعی در زمینه خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بیگران نظیر سیستم های اتصال دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی به سیستم HIS، سیستم اتصال تجهیزات تصویربرداری پزشکی، سیستم پزشکی و مشاوره از راه دورTele Medicine، سیستم های اتوماسیون در حوزه های بیمه ای و درمانی در کنار سیستم های MIS و تجمیع اطلاعات مربوط به سوابق بیمه شدگان، مصارف درمان غیر مستقیم نیز ارائه خواهد شد.

طرح آزمایشی کارت هوشمند درمان تامین اجتماعی و عرضه کارتهای اعتباری هوشمند از دیگر فعالیت های این سازمان در عرصه فناوری اطلاعات است که به نمایش گذاشته خواهد گذاشت.

سیزدهمین نمایشگاه الکامپ 2007 از تاریخ 6 تا 9 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.