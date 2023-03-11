روکش آسفالت حفاظتی در ۵۰ کیلومتر از راه های ایلام اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدزاهدین چشمه خاور اظهار داشت: در راههای اصلی و شریانی ۳۵ کیلومتر به صورت میکروسرفیسینگ و در محورهای روستایی ۱۵ کیلومتر فوگ سیل انجام شده است.
وی عنوان کرد: همچنین در این مدت عملیات لکه گیری در سطح ۲ هزار و ۴۷۶ کیلومتر از راههای اصلی و شریانی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.
چشمه خاور اجرای عملیات درزگیری در طول ۲۲۰ کیلومتر از راههای اصلی و شریانی استان را از دیگر اقدامات صورت گرفته امسال عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات آسفالت ۲۰۵ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی این استان انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف از نگهداری راه، تقلیل میزان خرابی، افزایش عمر محور و کاهش هزینههای استهلاک وسایل نقلیه است، گفت: اولویت راهداری استان برای بهسازی و روکش آسفالت به ترتیب راههای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان خاطرنشان کرد: طول کل راههای استان ایلام سه هزار و ۱۸۶ کیلومتر و راههای روستایی یک هزار و ۳۸۰ کیلومتر اعلام کرد.
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