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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعزام تیم کشتی آزاد نوجوانان قم به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیم کشتی آزاد نوجوانان قم به مسابقات قهرمانی کشور

قم- رئیس هیئت کشتی استان قم از اعزام تیم کشتی آزاد نوجوانان قم به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کشتی آزاد نوجوانان استان قم جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی تهران شده است.

رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: این مسابقات طی روزهای ۲۰ الی ۲۲ اسفند ماه در سالن هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

علیایی ترکیب تیم قم در این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

۴۵ کیلوگرم: علی اصغر گوهری
۴۸ کیلوگرم: علی اکبر صبری
۵۱ کیلوگرم: محمدحسین عباسی
۵۵ کیلوگرم: مهدی حسن زاده
۶۰ کیلوگرم: علی بابا
۶۵ کیلوگرم: صالح محمدی
۷۱ کیلوگرم: امیرحسین رضوانی
۸۰ کیلوگرم: دانیال رجبی
۹۲ کیلوگرم: محمدبیگدلی
۱۱۰ کیلوگرم: معین رحمتی
مربیان: سیدحسین موسوی، جواد عباسی
سرپرست: حمیدرضا جعفریانی

کد مطلب 5729991

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