بررسی قیمت ۵ گرید مهم فولاد آلیاژی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آلیاژ به معنای «ترکیب کردن» است؛ ترکیب یک فلز با حداقل یک فلز یا نافلز دیگر، منجر به تولید یک محصول آلیاژی می‌شود. با این توضیحات تعریف ورق آلیاژی یا همان فولاد آلیاژی، روشن می‌شود. ورق الیاژی یکی از مقاطع فولادی است که با استفاده از عناصر متنوعی از جمله آهن، کربن، کروم، منگنز و … ساخته می‌شود. در این مقاله به نکات مهم پیرامون قیمت گریدهای مهم ورق آلیاژی می‌پردازیم.

قیمت ورق آلیاژی و معرفی ورق آلیاژی

اگر انواع ورق‌های آلیاژی را در بازار آهن جستجو کرده باشید، احتمالاً با قیمت‌های مختلفی مواجه شده‌اید. شاید برایتان سوال باشد که دلیل این تفاوت قیمت چیست و چه عواملی روی قیمت ورق آلیاژی اثر گذار هستند؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم قیمت ورق آلیاژی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون گرید ورق آلیاژی، ضخامت ورق، نوع ورق آلیاژی و برند تولید کننده آن است. علاوه بر موارد گفته شده، در شرایطی که ورق آلیاژی از نوع وارداتی باشد و در خارج از ایران تولید شده باشد، نوسانات قیمت ارز نیز می‌تواند به طور مستقیم روی قیمت ورق آلیاژی تأثیر بگذارد.

برای رفع دغدغه خرید ورق آلیاژی، در ابتدا باید با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. چرا که گریدهای مختلف ورق آلیاژی، کاربردهای مختلفی دارند. شما برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربردهای انواع ورق آهن آلیاژی، تصمیم گیری نمائید. در نهایت می‌توانید مناسب‌ترین قیمت ورق آلیاژی را دریافت نمائید.

انواع ورق آلیاژی

در بین آلیاژهای مختلف، انواع گرید آلیاژ فولاد از تقاضای بالاتری برخوردارند. چرا که ورق‌های فولادی دارای خواص منحصر به فرد، کاربردهای فراوان و قیمت بسیار مناسبی هستند. در ادامه پر فروش‌ترین انواع ورق آلیاژی را به شما معرفی می‌کنیم.

ورق آلیاژی ck۴۵

ورق آلیاژی st۵۲

ورق آلیاژی a۵۱۶

ورق آلیاژی a۲۸۳

ورق آلیاژی mn۴

ورق ضد سایش

قیمت ورق آلیاژی ck۴۵

ورق ck۴۵ یکی از انواع مختلف ورق ضد سایش بحساب می‌آید. میزان آلیاژ کربن استفاده شده در ورق‌های ck علاوه بر اینکه سختی محصول را تغییر می‌دهند، در قیمت ورق آلیاژی CK۴۵ نیز تأثیر گذار هستند. عوامل مختلفی مانند کارخانه تولید کننده، کیفیت مواد اولیه، وزن ورق ck۴۵ و … در قیمت ورق آلیاژی ck۴۵ تأثیرگذار است.

ورق st۵۲ از دسته ورق‌های آلیاژی ساختمانی و ضدسایش بوده که به دلیل طیف وسیع کاربردهایی که در صنعت دارد، به عنوان یکی از ورق‌های زیر بنایی صنعت نامیده می‌شود. قیمت ورق st۵۲ در بازار به نوع آن، استاندارد ساخت، کارخانه تولیدکننده، ابعاد و مشخصات فنی و مکانیکی و شرایط بازار از نظر میزان عرضه و تقاضا، قیمت مواد اولیه، قیمت سنگ‌آهن و قیمت دلار بستگی دارد.

قیمت ورق آلیاژی a۵۱۶

ورق آلیاژی A۵۱۶ خانواده‌ای از ورق‌های فولادی است که برای مخازن نیازمند به سختی بالا، استفاده می‌شود. این ورق‌ها نوعی فولاد کربنی است و از مقادیر ناچیزی از عناصر آلیاژی، نظیر گوگرد، فسفر، منگنز، سیلیکون برای رسیدن به جنسی مرغوب استفاده می‌شود. قیمت ورق آهن a۵۱۶ به عواملی همچون ضخامت، عرض و کارخانه تولیدی آن بستگی دارد. از آنجاکه میزان تولید این محصول در کشور پاسخگوی نیازهای داخلی نیست و بخشی از این تولیدات به کشورهای همسایه صادر می‌شود، قیمت برندهای وارداتی روس، هند و کره بالاتر است.

درباره ورق آلیاژی

بسیاری از صنایع از انواع گریدهای ورق فولاد آلیاژی با درصد خلوص متفاوت استفاده می‌کنند. استفاده از آهن خالص بنا به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن مقاومت دمایی، شکل پذیری، عدم برخورداری از خاصیت ضد زنگ و … امکان‌پذیر نیست.

از این رو طی فرآیند آلیاژ سازی، به آهن درصد مشخصی از عناصر ذکر شده افزوده می‌شود تا ویژگی‌هایی مانند سختی، ضد زنگ بودن یا همان عدم خوردگی، مقاومت کششی و مقاومت دمایی به آن اضافه شود.

کاربردهای ورق آلیاژی

ساخت مخازن حمل سوخت

ساخت مخازن کم فشار و پر فشار

ساخت قطعات مختلف صنعتی

لوله‌کشی یا ساخت خطوط لوله‌ی انتقال

سازه‌های پل

سازه‌های دریایی

ساخت خودرو و ماشین‌سازی

ساخت توربین‌های بادی

صنایع غذایی

صنایع پزشکی

و....

چگونه بهترین تأمین کننده ورق آلیاژی در بازار را بشناسیم؟

در بازار فولاد و آهن تأمین کنندگان بسیاری حضور دارند که در این بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری برای خرید، کمی سخت به نظر می‌رسد. اما کافی است ویژگی‌های یک تأمین کننده معتبر و با تجربه را بشناسید. در این صورت با مطابقت این استانداردها با هر تأمین‌کننده، می‌توانید بهترین شرکت برای خرید ورق آلیاژی در بازار را بشناسید و خرید ارزنده‌ای را تجربه نمائید.

فولاسل، مناسب‌ترین قیمت و شرایط متنوع تحویل

چنانچه در ردیف صنایعی هستید که از ورق‌های آلیاژی استفاده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شما دریافت مناسب‌ترین قیمت ورق آلیاژی از یک تأمین کننده معتبر است. شرکت فولادسل، به واسطه سال‌ها تجربه در حوزه فولاد و آهن و نیز عضویت در اتحادیه آهن و فولاد کشور، یکی از معتبرترین تامین‌کنندگان آهن آلات و ورق‌های فولادی در بازار است.

سایت فولادسل، ضمن تأمین بخش بزرگی از نیاز بازار آهن، تأمین کننده اصلی تجهیزات پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی نیز است و از این رو یک مرجع و مرکز مناسب برای خرید انواع ورق آلیاژی در تهران و سراسر کشور است.

از جمله مزایای فولادسل عبارتند از:

فروش اعتباری و اقساطی

کنترل کیفیت محصول

امکان ارائه نمونه و گواهی محصول

مشاوره تخصصی رایگان

ارائه فاکتور رسمی

فولادسل، با ایجاد واحد مهندسی فروش و جذب کارشناسان متخصص تلاش کرده تا پیش از اینکه فروشنده محصول باشد مشاور خریداران برای انتخابی مناسب و هزینه مقرون به صرفه باشد. ایجاد واحد کنترل کیفیت QC و ایجاد شرایط خرید اعتباری (LC) از گام‌های مؤثر در این زمینه است.

ایجاد مجموعه پویا و چابک در راستای تأمین نیازهای صنایع سبک و سنگین، خلق راهکارهای نوین اینترنتی و ارائه خدمات صادرات و واردات در راه سهیم شدن در شکوفایی اقتصادی کشور، چشم انداز همیشگی فولادسل است.

فروش اعتباری ( LC )

با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی موجود بر سر راه تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، فروش اعتباری یک راهکار کلیدی در راستای جبران کمبود نقدینگی محسوب می‌شود. ال سی در واقع یک سند تعهد پرداختی می‌باشد که از طرف بانک به ذینفع اعتبار داده می‌شود تا در ازای آن، کالاهای درخواستی را در مدت زمان مشخص به خریدار تحویل نماید. مشتریان می‌توانند ورق‌های فولادی مورد نیاز خود را بصورت اعتباری و اقساطی از فولادسل، خرید نمایند.

برای دریافت اطلاعات تخصصی پیرامون انواع ورق آلیاژی به وب سایت فولادسل مراجعه نمائید.

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