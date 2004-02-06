مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: استفاده ازتوانمندي هاي بخش خصوصي يكي از مهمترين ابزارها براي افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني محسوب مي شود.
مهندس محمد احتياطي اضافه كرد: مسلط بودن بر بازارهاي هدف، مشتري، رقيبان و شناسايي رفتار آنها و قدرت اطلاع رساني از مهمترين معيارها براي انتخاب نمايندگي محسوب مي شود.
وي افزود: تاكنون بيش از30 نمايندگي درخارج از كشور براي استفاده از بخش خصوصي وتوانمندي هاي تجاري و صنعتي آنها براي كسب بازارهاي هدف تشكيل شده است.
وي اضافه كرد: اين نمايندگي ها حتما نبايد ايراني باشند بلكه بايد از تجربه و كفايت لازم كه مورد نظر ماست برخوردار باشند.
وي مهمترين بازار محصولات پتروشيمي ايران را خاوردور عنوان كرد و افزود: كشورهاي هند ، چين ، بازار آسياي جنوب شرق وآسياي ميانه بازار خوبي براي محصولات پتروشيمي ايران است.
وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد سهم محصولات پتروشيمي ايران در كل كشورهاي آسيايي 90 درصد ، در اروپا چهار درصد و مابقي در آفريقا است.
وي تصريح كرد : فروش بخش اعظم از فروش محصولات پتروشيمي ايران در كشورهاي آسيايي به دليل هزينه كم حمل و نقل آن است و پيش بيني مي شود با رشد توليدات ايران، سهم ايران در بازارهاي اروپايي درسالهاي 84 و 85 به 20 درصد برسد.
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي در گفت و گو با مهر:
بيش از 30 نمايندگي ايراني وخارجي براي بازاريابي محصولات پتروشيمي ايران ايجاد شده است
به منظور استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي براي بازاريابي محصولات پتروشيمي ايران در خارج تاكنون بيش از 30 نمايندگي در بازارهاي هدف ايجاد شده است.
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