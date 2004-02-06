بيش از 30 نمايندگي ايراني وخارجي براي بازاريابي محصولات پتروشيمي ايران ايجاد شده است

مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: استفاده ازتوانمندي هاي بخش خصوصي يكي از مهمترين ابزارها براي افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني محسوب مي شود.

مهندس محمد احتياطي اضافه كرد: مسلط بودن بر بازارهاي هدف، مشتري، رقيبان و شناسايي رفتار آنها و قدرت اطلاع رساني از مهمترين معيارها براي انتخاب نمايندگي محسوب مي شود.

وي افزود: تاكنون بيش از30 نمايندگي درخارج از كشور براي استفاده از بخش خصوصي وتوانمندي هاي تجاري و صنعتي آنها براي كسب بازارهاي هدف تشكيل شده است.

وي اضافه كرد: اين نمايندگي ها حتما نبايد ايراني باشند بلكه بايد از تجربه و كفايت لازم كه مورد نظر ماست برخوردار باشند.

وي مهمترين بازار محصولات پتروشيمي ايران را خاوردور عنوان كرد و افزود: كشورهاي هند ، چين ، بازار آسياي جنوب شرق وآسياي ميانه بازار خوبي براي محصولات پتروشيمي ايران است.

وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد سهم محصولات پتروشيمي ايران در كل كشورهاي آسيايي 90 درصد ، در اروپا چهار درصد و مابقي در آفريقا است.

وي تصريح كرد : فروش بخش اعظم از فروش محصولات پتروشيمي ايران در كشورهاي آسيايي به دليل هزينه كم حمل و نقل آن است و پيش بيني مي شود با رشد توليدات ايران، سهم ايران در بازارهاي اروپايي درسالهاي 84 و 85 به 20 درصد برسد.

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