 پویش درختکاری باید در تمام ایام سال اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح شنبه در مراسم درختکاری در اردوگاه شهید بهشتی کردان به یاد ۹۳ معلم شهید، برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا بویژه شهدای معلم و منابع طبیعی و امام خمینی (ره)، افزود: هوای پاک، زندگی با کیفیت و با نشاط در حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست است.

وی با بیان اینکه هفته منابع طبیعی و درختکاری بهانه‌ای برای استمرار و تداوم درختکاری است، ادامه داد: مدیران دولتی و عموم مردم همان گونه که مد نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، باید در این راستا اهتمام داشته باشند.

عبداللهی گفت: بر اساس زمانبندی و هدف تعیین شده در کشور مقرر شد که ظرف ۴ سال یک میلیارد درخت کاشته شود و بر این باور هستم که اگر همت همگانی شکل گیرد، این ظرفیت وجود دارد که سالی یک میلیارد درخت کاشته شود.

وی افزود: تنها کشوری که رقم یک میلیارد درخت را به عنوان هدف قرار داده، ایران است چراکه سایر کشورها با توجه به اهمیت محیط زیست، برنامه‌ریزی‌های کلانی را در دستور کار قرار داده‌اند.

استاندار البرز گفت: ایران در تنوع گونه‌های گیاهی، برترین کشور دنیا محسوب می‌شود و اقلیم در ظرفیتی نیز داریم که در ۴ فصل سال می‌توانیم انواع گیاهان را داشته باشیم.

وی افزود: توسعه پوشش گیاهی و بویژه درختکاری، بسیاری از مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش و فرسایش زمین را کاهش می‌دهد.

عبداللهی گفت: درختکاری را نباید به زمان خاصی گره بزنیم بلکه در تمام ایام سال می‌توان این پویش را اجرایی کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت محیط زیست برای زندگی بهتر در اکنون و آینده، ضرورت دارد برنامه محور برای توسعه و حفاظت محیط زیست و درختکاری، اقدام کنیم.