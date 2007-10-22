پیروزی استیل آذین در غیاب علی پروین / تربیت یزد حریف استقلال تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور(جام آزاد سازی خرمشهر) امروز پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال استیل آذین با نتیجه 3 بر یک برابر میزبان خود دیهیم امیدیه به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه شهدا نفت امیدیه و در حضور بیش از 8 هزار تماشاگر و درغیاب علی پروین برگزار شد، محمد همرنگ در دقیقه 26، بهشاد یاورزاده در دقیقه 33 و محمد پروین در دقیقه 80 برای استیل آذین گلزنی کردند و تک گل تیم فوتبال دیهیم امیدیه در دقیقه 54 و توسط ایمان چهارلنگی به ثمر رسید.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال تربیت یزد در ورزشگاه نصیری این شهر با نتیجه چشمگیر 13 بر یک برابر میهمان خود پاس ناجا بیرجند به پیروزی دست یافت.

دراین دیدار نبی ساکی(5گل)، داریوش ایوبی(4گل)، علیرضا بیک زاویه، مسلم محمدنژاد، محسن چوبینی(مدافع حریف) و ابراهیم خسروی(هرکدام یک گل) برای تیم فوتبال تربیت یزد به ثمر رساندند و حمید محرابی موفق شد تک گل تیم فوتبال پاس ناجا بیرجند را وارد دروازه تربیت یزد کند.

تربیت یزد با این پیروزی به مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور صعود کرد و باید در این مرحله در ورزشگاه آزادی با تیم استقلال تهران دیدار کند.

در دیگر دیدار امروز تیم پیام ارتباطات خراسان با نتیجه 5 بر صفر تیم میقات وحدت قم را شکست داد.

در ادامه این رقابت ها فردا دیدار زیر برگزار خواهد شد:

پتروشیمی تبریز - شهرداری بندرعباس 14:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز