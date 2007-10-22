ایران بدون کمک خارجی همه مسائل دشوار فناوری هسته ای را حل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بولتون در گفتگو با روزنامه ورمیانووستی روسیه در رابطه با برنامه هسته ای ایران و چشم انداز حل این موضوع گفت: برای ما دیگر گزینه های بسیار اندکی باقی مانده اند، زیرا آن طور که به نظر می رسد ایرانیان تمامی مسائل دشوار علمی و فنی در زمینه هسته ای را حل کرده اند و از فناوری چرخه کامل سوخت هسته ای کاملاً بدون کمک خارجی بهره مند شده اند.

به گزارش راشا تودی و تارنمای اینترنتی "مؤسسه مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز" از این مصاحبه، بولتون درباره موضع روسیه در قبال ایران گفت : من از اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران مایوس شدم. چند سال پیش ما فکر می کردیم که پوتین نظری بدبینانه نسبت به ایران دارد، اما پوتین به اظهارات مقام های ایران در رابطه با اهداف برنامه هسته ای آن اعتماد دارد.

این کارشناس مؤسسه امریکن اینترپرایز دراین باره که واشنگتن پس از سفر پوتین به ایران چه می تواند بکند تاکید کرد: به نظر من این از آن مواردی است که آمریکا باید چشم خود را بر برخی از اظهارات پوتین ببندد و بر منافع دراز مدت دو کشور که بسیار شبیه هستند، متمرکز شود.

وی همچنین درباره تکمیل نیروگاه بوشهر از جانب روسیه گفت: اقدام مهم مسکو این است که هنوز سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را عرضه نکرده است. هرچند که می توانست این را 5 سال قبل نیز انجام دهد، اما روسیه سوخت را نگهداشت که این بسیار مهم است و امیدواریم که روسیه سوخت هسته ای را به ایران ندهد.

بولتون در باره تحریم های شورای امنیت و میزان تاثیر گذاری آنها می گوید: تحریم ها بی اثر خواهند بود، حتی اگر تنها موضع رئیس جمهور روسیه را در نظر داشته و به باقی دلایل توجهی نکنیم، تحریمها هیچ تاثیری نخواهند داشت.