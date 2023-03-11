ساده ترین راه برای اخذ گواهینامه ایزو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساده‌ترین راه برای مشاوره گرفتن اخذ گواهینامه‌های ایزو این است که بدانید، ایزو چیست و چه کاربردی برای خدمات و محصولات شما دارد. پیدا کردن مرجع صدور معتبر که توسط نهادبالادستی تأیید شده سپس با تماس به کارشناسان مربوطه مرجع صدور خود راهنمایی‌های لازم جهت اخذ ایزو و پیاده سازی تمام مراحل را به صورت سیستماتیک و اخلاقی از آنها دریافت کنید.

گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار IAF یا ASCB مقدور می‌شود و برای اخذ ایزو معتبر دریافت مشاوره از مراکز مجوز دار الزامی است.

برای موفقیت در فرآیند گرفتن گواهینامه ایزو، درک بندها، هنجارهای نظارتی و اهداف استانداردی لازم است که می‌خواهید به آن دست یابید. به جای کمک گرفتن از انجمن‌های مختلف آنلاین، بهتر است از مشاوره حرفه‌ای ارائه شده توسط مشاوران استاندارد ایزو استفاده کنید. مشاوران متخصصان معتبری هستند که در ارائه راهنمایی برای تکمیل مراحل مختلف فرآیند صدور گواهینامه خبره هستند. کمک آنها در پی صدور گواهنیامه ایزو به اعتبار بخشی سازمان شما کمک می‌کند. حتی در کمتر از یک ماه می‌توان بدون هزینه اضافی گواهینامه معتبر را با هزینه مناسب دریافت نمائید.

معیار مشاوران استاندارد ایزو

شناخت بازار

با کمک اینترنت، می‌توان تعداد زیادی مرجع را هم به صورت آنلاین و هم آفلاین به دست آورد. تحقیقات بازار اطلاعاتی را در مورد بسیاری از جنبه‌های تجاری مهم دیگر، از جمله هزینه‌های مداوم ارائه دهندگان خدمات، در دسترس بودن آنها و ویژگی‌های خدمات ارائه می‌دهد

هنگامی که در مورد سیستم فعلی یا روش تماس با متخصصان ایده‌ای به دست آورید، مقایسه و تصمیم گیری آسان می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که از نرخ بازار برای اخذ استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ آگاه هستید، هنگام پرسیدن در مورد قیمت، هیچ کس نمی‌تواند شما را فریب دهد زیرا داده‌های زمان واقعی دارید.

از سوی دیگر، تحقیقات بازار اطلاعاتی در مورد نوع بسته‌های مشاوره ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات فعلی در اختیار شما قرار می‌دهد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا سوالات مربوطه را در مورد ویژگی‌های سرویس بپرسید و از شما برای قضاوت در مورد اعتبار کارشناس پشتیبانی می‌کند.

توصیفات مشتری

شما نمی‌توانید یک متخصص را بدون خواندن آنچه که مشتریان قبلی در مورد او می‌گویند استخدام کنید. بهتر است مستقیماً از آنها در مورد مراجع و پروژه‌های گذشته آنها سوال کنید. با این حال، به عنوان یک مشتری بالقوه، باید تحقیقات خود را انجام دهید.

این روزها می‌توان به راحتی در بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین، نظرات و رتبه بندی‌های مربوط به شرکت‌های مختلف را یافت. وقت بگذارید و آنها را به طور کامل مرور کنید. اطلاعاتی را بخوانید که در مورد مهارت‌های مدیریت زمان حرفه‌ای، قدرت ارتباطی، قابلیت رسیدگی به شکایات مشتری و کارایی کمک در مراحل مختلف صحبت می‌کند. اگر دو یا سه مرجع می‌شناسید، از این طریق می‌توانید مقایسه بهتری داشته باشید.

استعلام اعتبار تجربه مرجع صدور

این سوال باید مستقیم پرسیده شود. به عنوان یک مشتری، شما حق قضاوت، بررسی و حل سوالات مربوط به خدمات و عملکرد متخصصان را دارید. بدون تجربه معتبر صنعت، ابداع استراتژی‌هایی که دقیقاً با نوع و جنبه‌های عملکردی سیستم مدیریت فعلی شما مطابقت داشته باشد، دشوار است.

حداقل ده سال تجربه معیاری برای استخدام مشاوران برای صدور گواهینامه ISO است. مهارت‌ها، گواهی‌ها و مدارک تحصیلی نمی‌توانند به میزان دانش و درک عمیقی که یک مشاور نیاز دارد، کافی باشد.

گواهینامه‌ها

هنگام انتصاب مشاور باید سه گواهی را در نظر گرفت. یکی گواهی مدیریت پروژه، گواهی دوم در مورد ممیزی، و سوم در مورد تضمین کیفیت است. هر یک از اینها تأثیر مهمی بر عملکرد و توانایی مشاور دارد.

اینها گواهی بر تجربه او در این زمینه است. اسناد اطمینان و ایمنی کار با مجری را تضمین می‌کند. در صورتی که برای هر یک از اعتبارسنجی ISO خاص درخواست می‌کنید، اعتبارنامه مربوط به آن استاندارد خاص نیز ضروری خواهد بود.

چکیده مطلب

مهم نیست که چقدر مشکل زمانی دارید، در هنگام استخدام مشاوران استاندارد ISO ، هرگز از عوامل ذکر شده غافل نشوید. اگر برای پول و زمان خود ارزش قائل هستید و می‌خواهید مؤثرترین سیستم مدیریتی را پیاده سازی کنید، باید برای این تحقیق وقت بگذارید. با این حال، بسیاری از شرکت‌های قابل اعتماد وجود دارند که راه حل های شخصی سازی شده را با ضمانت ۱۰۰٪ ارائه می‌دهند.



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