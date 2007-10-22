افتتاح نخستین نمازخانه متمرکز طرح مدارس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی عصر دوشنبه در آئین افتتاحیه این نمازخانه در مدرسه شاهد شهرستان ساری افزود: اقامه نماز جماعت در مدارس یکی از پدیدهای مبارک انقلاب اسلامی است.

وی انس و آشنائی دانش آموزان و ایجاد پیوند مذهبی بین دانش آموزان، اولیاء و معلمان را از آثار مثبت نماز جماعت در مدارس برشمرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه نماز عامل ارتباط انسان با خدا در زمینه ایجاد آرامش قلبی است از دانش آموزان خواست تا از فضای نمازخانه که آکنده از پیام الهی است برای تفکر در آیات الهی استفاده کنند.

فیاضی گسترش و ترویج فرهنگ نماز و ساخت نمازخانه در مدارس را یکی از مهم ترین وظایف این سازمان برشمرد.

وی دانش آموزان را نسل موثر جامعه خواند و افزود: دشمنان اسلام و انقلاب تمام تلاش خود را در جهت روی گرداندن دانش آموزان از برنامه های مذهبی و احیاء شعائر دینی دارند.

این نمازخانه در دو طبقه و با زیربنای 220 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 320 میلیون ریال با مشارکت و همکاری اداره کل نوسازی ساخته شده است.