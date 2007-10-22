فوتبالدوستان برای تشویق تیم نوجوانان به ورزشگاه دستگردی بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، دراین اطلاعیه آمده است: « باتوجه به پیروزی های غرورانگیز تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا در روزهای گذشته، انتظار می رود اهالی فوتبال و خصوصا دانش آموزان فوتبالدوست با حضور در ورزشگاه دستگردی تهران، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان را در ادامه این رقابت ها مورد حمایت قرار دهند.»

تیم فوتبال نوجوانان ایران در 2 دیدار گذشته خود در گروه B مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا موفق شده است برابر تیم های نوجوانان بحرین و کویت به ترتیب با نتایج 7 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی دست یابد.

شاگردان علی دوستی در سومین دیدار خود در چارچوب این رقابتها ساعت 18 فردا در ورزشگاه دستگردی برابر تیم فوتبال نوجوانان اردن به میدان می روند.