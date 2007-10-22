تراکتورسازی نوین حریف صنایع اراک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز دوم دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور(جام آزاد سازی خرمشهر) عصر امروز تیم فوتبال تراکتورسازی نوین تبریز موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان خود فجر منطقه 2 تهران به برتری دست یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد، دو تیم در 90 دقیقه قانونی مسابقه به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در دقیقه 108 عبدالرضا محمدی موفق شد دروازه فجر منطقه 2 تهران را بازکرده و تیم تراکتورسازی به مرحله سوم این مسابقات صعود کند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نوین در مرحله سوم این مسابقات باید با تیم فوتبال صنایع اراک مسابقه می دهد و برنده این دیدار در مرحله بعد به دیدار برنده مسابقه تیم های ابومسلم مشهد و مس کرمان، خواهد رفت.