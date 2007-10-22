افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر این خبر گفت: "تدوین فیلم "فرزند صبح" در مرحله راف کات توسط خودم انجام شده و با صحبت‌هایی که با سیف‌الله داد انجام داده‌ام، قرار است وی تدوین نهایی فیلم را به عهده بگیرد."

عبدالرضا اکبری به نقش حضرت امام (ره) در "فرزند صبح"

وی درباره انتخاب داد برای تدوین "فرزند صبح" گفت: "وی پیش از این ابراز علاقه کرده بود فعالیتی در رابطه با زندگی حضرت امام (ره) انجام دهد. وقتی من پیشنهاد این کار را به او دادم مورد استقبال وی قرار گرفت و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است داد تدوین فیلم را از دو هفته دیگر شروع کند."

افخمی سپس از ساخت موسیقی این فیلم توسط یک آهنگساز معروف بین المللی خبر داد و گفت: "تصمیم بر این است که یک موسیقیدان مطرح و محبوب بین‌المللی موسیقی متن "فرزند صبح" را بسازد. در حال حاضر سرگرم مذاکره با او هستم که در صورت عقد قرارداد نام او را اعلام خواهیم کرد."

کارگردان فیلم سینمایی "فرزند صبح" درباره دیگر مراحل فنی فیلم توضیحاتی ارائه داد و خاطرنشان ساخت: "صداگذاری فیلم قرار است توسط پرویز آبنار انجام شود و سپس برای دالبی کردن سیستم صدا فیلم را به فرانسه می فرستیم."

افخمی در پایان از حضور این فیلم در جشنواره فجر امسال خبر داد و گفت: "ما تا آغاز برگزاری جشنواره فیلم فجر سه ماه فرصت داریم. در صورتی که پروژه در ادامه مسیر خود با مشکلات مالی رو به رو نشود قطعا این فیلم به جشنواره فجر خواهد رسید."

سکانس نهایی فیلم سینمایی "فرزند صبح" که مربوط به صحنه رحلت امام (ره) در بیمارستان قلب جماران است، صبح امروز در دکور این بیمارستان در عروج فیلم جلو دوربین رفت که گزارش پشت صحنه این سکانس فردا منتشر خواهد شد.

بهروز افخمی پشت صحنه "فرزند صبح"

فیلم سینمایی "فرزند صبح" روایتگر زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در دوران کودکی و نوجوانی است. در این فیلم آرمان ایرانپور، هادی حیدری و عبدالرضا اکبری به ترتیب در نقش کودکی، جوانی و میانسالی حضرت امام (ره) ظاهر شده اند.

هدیه تهرانی، آتیلا پسیانی، محمدرضا شریفی نیا، الیکا عبدالرزاقی و ... دیگر بازیگران این فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف‌الدین تولید می‌شود.