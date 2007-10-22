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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۹

/هفته پنجم لیگ بسکتبال/

پنجمین پیروزی متوالی مهرام برابر کاوه/ شاگردان هاشمی به صدرنشینی خود ادامه دادند

پنجمین پیروزی متوالی مهرام برابر کاوه/ شاگردان هاشمی به صدرنشینی خود ادامه دادند

تیم بسکتبال مهرام با برتری برابر کاوه به صدرنشینی خود در رقابت های لیگ برتربسکتبال باشگاههای کشور ادامه داد.

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های هفته پنجم لیگ برتربسکتبال باشگاههای کشورعصرامروز با پیروزی تیم های مهرام، بیم مازندران، پتروشیمی بندرامام، پردیس متحد قزوین ، هیئت بسکتبال شهرکرد و شکست کاوه به پایان رسید.

درحساس ترین مسابقه عصر امروزکه درسالن بسکتبال آزادی برگزارشد، تیم بسکتبال مهرام تهران موفق شد با نتیجه 71 بر 58 برابر کاوه به پیروزی دست یافت.

دراین دیدارتیم مهرام کوآرتر نخست را با نتیجه 15 بر13 به کاوه واگذارکرد اما درکوآرترهای دوم و سوم به ترتیب با نتایج 21 بر20 و 19 بر5 برابراین تیم به پیروزی دست یافت. ضمن اینکه کوآرترچهارم با نتیجه مساوی 18 بر18 به پایان رسید.

شاگردان مصطفی هاشمی با برتری برابرکاوه پنجمین برد متوالی خود در رقابت های فصل جاری لیگ برتربسکتبال باشگاه های کشور را بدست آوردند تا به تنهایی درصدرجدول این مسابقات قراربگیرند.

در سایر دیدارهای عصرامروز نتایج زیر بدست آمد :
* آرارات تهران 81 - پتروشیمی بندر امام 85
* پردیس متحد قزوین 80 - شهرداری گرگان 64
* گل گهر سیرجان 83 - بیم مازندران 96
* هیئت بسکتبال شهرکرد 81 - دانشگاه آزاد 68

همچنین به دلیل حضوربازیکنان تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان درترکیب تیم بسکتبال جوانان کشورمان، دیداراین تیم با صباباتری تهران برگزار نشد.

کد مطلب 573080

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