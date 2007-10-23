"فرود در غربت" و "مقلد شیطان" توقیف شدند

صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر خبر توقیف فیلم‌های "فرود در غربت" و "مقلد شیطان" به کارگردانی خودش گفت: "پس از مدت ها که تقاضای پروانه نمایش داده بودیم به ما اعلام کردند فیلم اسدی به خاطر اشاعه ناهنجاری‌ها در جامعه و فیلم خودم نیز به خاطر استفاده سطحی از فرایض اجازه اکران ندارد و برای آن پروانه نمایش عمومی صادر نمی‌شود."

فرود در غربت

وی در ادامه افزود: "پس از اعلام نظر شورای صدور پروانه نمایش من نامه‌ای اعتراض‌آمیز به شورای نظارت و ارزشیابی نوشتم و خواستار پیگیری این مسئله از سوی آنها شدم. آنها هم اعلام کردند که یکجا فیلم‌ها را به آنها ارائه کنم تا مجددا مورد بازبینی قرار دهند."

صادقی در پایان این دو فیلم را آثاری فرهنگی و نجیب دانست و گفت: "من قسم می‌خورم که این فیلم‌ها جزو نجیب‌ترین فیلم‌های سینمای ایران هستند. این آثار با مشارکت ناجی هنر تولید شده‌اند و نمی‌دانم چرا بدون دلیل قانع‌کننده درباره آنها این طور قضاوت می‌کنند. من امیدوارم این سوء برداشت‌ها هر چه سریع تر مرتفع شود و دوستان با دیدی بازتر فیلم‌ها را ببینند."

"فرود در غربت" روایتگر زندگی جوانی به نام فرود است که در رادیو کار می‌کند. او یک روز حین اجرای برنامه‌ای زنده متوجه می‌شود زنی قصد خودکشی دارد و برای نجات جان زن می‌رود، به همین دلیل از رادیو اخراج می‌شود . او در بازگشت به خانه کودکی شش ساله را می‌بیند که حاصل زندگی گذشته او در آلمان است. پژمان بازغی، جمشید هاشمپور، نازنین فراهانی و ناصر آقایی بازیگران فیلم هستند.

مقلد شیطان

"مقلد شیطان" نیز که بر اساس فیلمنامه حمید نعمت‌الله جلو دوربین رفته داستان پلیسی اخراجی به نام جمشید سیف است که امروز به تبهکاری حاذق تبدیل شده و کارش اخاذی از آدم‌های خاص است. او این آدم‌ها را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد تا با گرفتن عکس و مدرک از آنها اخاذی کند. کامبیر دیرباز، اصغر همت، ساره بیات، شقایق فراهانی، امید زندگانی، شیوا خنیاگر و سیروس ابراهیم‌زاده در این فیلم بازی دارند.

افشین صادقی این دو اثر را به سفارش ستاد برگزاری دومین جشنواره فیلم پلیس با حمایت ناجی هنر تولید کرد که از این میان فیلم سعید اسدی به موقع برای نمایش در جشنواره آماده شد و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن جمشید هاشمپور کرد.