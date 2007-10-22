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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۸

اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

از سوی سازمان لیگ اسامی محرومان هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر -جام خلیج فارس- اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر، 10 بازیکن به دلیل محرومیت، از همراهی تیم های خود در مسابقات هفته یازدهم محروم هستند که تیم پیکان با داشتن سه بازیکن محروم، بیشترین محرومان را در هفته یازدهم در اختیار دارد.

برپایه این گزارش، اسامی محرومان هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:
ابراهیم توره، میثم خسروی، میثم رضاپور(پیکان تهران)، محمد نصرتی (پرسپولیس تهران)، فریدون فضلی (صباباتری تهران)، مجید نورمحمدی (راه آهن تهران)، سید محمد علوی (پاس همدان)، بدرآلوجا (شیرین فراز کرمانشاه)، مهدی نوری (پگاه گیلان) و سید محمد موسوی (مقاومت سپاسی)

کد مطلب 573095

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