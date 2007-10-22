ایران و ارمنستان برای توسعه روابط محدودیت نمی شناسند

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمود احمدی نژاد" عصر دوشنبه در نشست خبری مشترک با " روبرت کوچاریان " رئیس جمهوری ارمنستان، بااشاره به اینکه برای روابط با ارمنستان اهمیت زیادی قائل هستیم، گفت: روابط دو کشور ممتاز، سازنده و رو به پیشرفت است و هر دو طرف از این رابطه بهطور قاطع استقبال میکنند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توسعه روابط همه جانبه خواست مسوولان دو کشور است، افزود: ما مصمم هستیم طرحهای بزرگ و زیربنایی را به عنوان رشتههای پیوند بین دو ملت به سرعت عملیاتی و اجرایی کنیم.
دکتر احمدی نژاد روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را از زمان استقلال این کشور پایدار و رو به گسترش خواند و اظهار داشت: روسای جمهور دو کشور طی سال جاری برای گسترش روابط سه ملاقات با هم داشتهاند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود بابیان اینکه با ایجاد هرنوع تنش در منطقه مخالف هستیم؛ بر آمادگی ایران برای حل مسایل منطقه تاکید کرد.
دکتر احمدینژاد تاکید کرد : پیچیدهترین مسایل با گفتگو بر پایه عدالت قابل حل است .
رئیس جمهوری ارمنستان نیز در این نشست خبری که پس از مذاکرات مشترک و امضای اسناد همکاری میان تهران و ایروان برگزار شد، تصریح کرد: توسعه روابط دو کشور ایران و ارمنستان امری مسلم و حقیقی است.
"روبرت کوچاریان" با اشاره به مذاکرات ایران و ارمنستان و با بیان اینکه ما دیدگاه مثبت خود را در خصوص طرحهای کلان بین دو کشور مورد تاکید قرار میدهیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران همکار بسیار مهمی برای ارمنستان است و روابط تهران - ایروان بسیار قوی می باشد.
رئیس جمهوری ارمنستان تاکید کرد: ایران و ارمنستان توافق کردند که در عرصه سیاست خارجی همکاری فعالتری داشته باشند.
"کوچاریان" با بیان اینکه در مذاکره با دکتر احمدی نژاد درباره چگونگی روند مذاکرات قره باغ توضیحاتی ارایه کرده است، گفت: دو کشور مسایل منطقهای را به صورت صادقانه و باز بررسی کردند.
رئیس جمهوری ارمنستان در ادامه سخنان خود انرژی، احداث خط لوله گاز، پالایشگاه و اتصال خط آهن دو کشور را از طرحهای کلان تهران - ایروان برشمرد و خاطرنشان کرد: احداث پالایشگاه و اتصال خط آهن دو کشور اکنون در دست مطالعه و محاسبه است.
"کوچاریان" افزود : ما به طور جدی خواهان اتصال راهآهنهای دو کشور هستیم و اسناد امضا شده نشانگر روابط پایدار است و خوشبختانه ایران هم بهطور جدی طرحها را پیگیری میکند.
رئیس جمهور ارمنستان بابیان اینکه امروز روابط دو کشور بهطورجدی بویژه در عرصههای اقتصادی و زیر ساختها بنا شده است، گفت: افتتاح جاده منتهی به ایران در آینده موجب افزایش مبادلات و تزانزیت کالا خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز فرصت فراوانی در اختیار تهران و ایروان برای توسعه روابط در همه زمینهها وجود دارد، تصریح کرد : مسئولان ایران و ارمنستان برای توسعه روابط هیچ مرز و محدودیتی نمیشناسند زیرا همکاریهای دو کشور به نفع دو ملت و امنیت منطقه است.
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