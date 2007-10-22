اجرای ماموریتهای نیروی انتظامی نیازمند قوانین جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا سیف اللهی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه نیروی انتظامی استان تهران اظهار داشت : باید در ایجاد تعامل مشترک بین پلیس و مردم تلاشهای مضاعفی صورت گیرد تا با بهره گیری از این تعامل وضعیت امنیت ارتقا یابد و موج امنیتی در جامعه حاکم شود.

وی افزود : نیروی انتظامی در تلاش است با برنامه ریزیهای دقیق اهداف امنیتی سند 20 ساله را با رویکرد ارزشمند جامعه محوری و استفاده از پتانسیلهای مردمی محقق کند.

سیف اللهی خاطرنشان کرد : آرامش و امنیت کنونی محصول کار نیروی انتظامی است و کارکنان این نیرو در همه رده ها جان خود که عزیزترین سرمایه یک انسان است را در گرو این امنیت گذاشته اند.

وی یادآور شد : مردم طی سالهای گذشته سیر معنوی این نیروی مجاهد را شاهد بوده اند و می دانند که کارکنان نیروی انتظامی با فلسفه فطری ناشی از ارزشها و تکیه بر قانونمداری جهت انجام ماموریتهای خود حرکت می کنند.

سیف اللهی ادامه داد : در حال حاضر برنامه ریزی دقیق تر، اجرای برتر و مواظبت و مراقبت هر چه بهتر از اهداف ارزشمند نیروی انتظامی است و همه نیروی خود را برای تحقق این امر به کار گرفته تا آنچه که به صلاح ملت است را اجرا کند.

در مراسم اختتامیه نمایشگاه نیروی انتظامی استان تهران از پلیس یاران جوان، مشاوران نیروی انتظامی و دست اندرکاران برپایی نمایشگاه نیروی انتظامی در شهرستانهای استان تهران تقدیر شد.