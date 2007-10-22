ورود خودروهای باری به اتوبان تهران کرج ممنوع شد

سرهنگ علیرضا علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ترافیک میدان شهید سلطانی از مدت ها پیش سبب بروز ترافیک های سنگین و پیچیده بر روی پل فردیس کرج و ایستگاه مترو این شهر می شد که عامل اصلی این ترافیک خودروهای سنگین بودند.

وی افزود: با تصویب طرحی که از سوی اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج به شورای ترافیک ارائه شد، مقرر شد از این پس خودورهای باری نظیر کامیون ها و تریلرها وارد اتوبان نشوند.

سرهنگ علیدوستی بیان داشت: با ایجاد رمپی در کنار پایه های پل کلاک از این پس خودروهای سنگینی که از غرب کشور به این منطقه سفر می کنند، وارد اتوبان نمی شوند و از این رمپ وارد جاده مخصوص می شوند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از امشب آغاز شده و با اجرای آن تردد خودروها سرعت بسیار خوبی گرفته است به نحوی که هیچ ترافیکی در نقاط کور گذشته به چشم نمی خورد.