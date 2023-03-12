خانه شطرنج همدان بعد از دو دهه بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عرفان هاشمی با اشاره به برگزاری آئین اختتامیه جشنوارههای شطرنج استان همدان اظهار کرد:: هفته گذشته اختتامیه بیست و ششمین دوره قهرمانی باشگاههای استان همدان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
وی افزود: سال ۱۴۰۱ برای خانواده شطرنج استان همدان یکی از بهترین سالها از نظر رشد و توسعه بود و توانستیم اقدامات کمنظیری و بینظیری داشته باشیم.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به رشد زیرساختهای شطرنج استان همدان گفت: بعد از دو دهه توانستیم خانه شطرنج را بازسازی کنیم و این موضوع یکی از دستاوردهای بزرگ شطرنج در سال ۱۴۰۱ بود.
هاشمی خاطرنشان کرد: بازسازی خانه شطرنج کار بزرگی بود که به همت مدیرکل ورزش و جوانان، مسئولان ارشد استان و هزینههای شخصی که انجام دادیم محقق شد.
وی با بیان اینکه استقبال خانوادههای همدانی از این رشته رو به افزایش است، بیان کرد: در بحث همگانی کردن این رشته ورزشی با تفاهمنامه با آموزش و پرورش و شهرداری برای احداث میز شطرنج در پارکها به دنبال گسترش این رشته هستیم.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: درحال حاضر در پارکهای شهر، آرامگاه بوعلی سینا، سنگ شیر و اکثر مکانهای عمومی شاهد فعالیت شهروندان در رشته شطرنج هستیم و به دنبال ساماندهی و گسترش این روند هستیم.
هاشمی با اشاره به اهداف هیئت شطرنج استان همدان در سال پیش رو گفت: تمرکز بر استعدادیابی و رشد ورزشکاران سازمان یافته، توجه ویژه به قهرمانپروری، برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی شطرنج در استان و ارتقا دانش فنی مربیان و داوران از جمله سیاستهای ما در شطرنج استان خواهد بود.
وی افزود: همچنین هیئتهای شهرستانی به عنوان بازوان اصلی هیئت استان هستند و به دنبال رشد و توسعه متوازن تمامی شهرستانها هستیم و امیدواریم سال پیشرو شاهد قرار گرفتن شطرنجبازان همدانی برقلههای موفقیت باشیم.
همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: بازسازی خانه شطرنج همدان بعد از دو دهه از دستاوردهای بزرگ هیئت شطرنج استان همدان در سال ۱۴۰۱ بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عرفان هاشمی با اشاره به برگزاری آئین اختتامیه جشنوارههای شطرنج استان همدان اظهار کرد:: هفته گذشته اختتامیه بیست و ششمین دوره قهرمانی باشگاههای استان همدان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
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