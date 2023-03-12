خانه شطرنج همدان بعد از دو دهه بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عرفان هاشمی با اشاره به برگزاری آئین اختتامیه جشنواره‌های شطرنج استان همدان اظهار کرد:: هفته گذشته اختتامیه بیست و ششمین دوره قهرمانی باشگاه‌های استان همدان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.



وی افزود: سال ۱۴۰۱ برای خانواده شطرنج استان همدان یکی از بهترین سال‌ها از نظر رشد و توسعه بود و توانستیم اقدامات کم‌نظیری و بی‌نظیری داشته باشیم.



رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به رشد زیرساخت‌های شطرنج استان همدان گفت: بعد از دو دهه توانستیم خانه شطرنج را بازسازی کنیم و این موضوع یکی از دستاوردهای بزرگ شطرنج در سال ۱۴۰۱ بود.



هاشمی خاطرنشان کرد: بازسازی خانه شطرنج کار بزرگی بود که به همت مدیرکل ورزش و جوانان، مسئولان ارشد استان و هزینه‌های شخصی که انجام دادیم محقق شد.



وی با بیان اینکه استقبال خانواده‌های همدانی از این رشته رو به افزایش است، بیان کرد: در بحث همگانی کردن این رشته ورزشی با تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش و شهرداری برای احداث میز شطرنج در پارک‌ها به دنبال گسترش این رشته هستیم.



رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: درحال حاضر در پارک‌های شهر، آرامگاه بوعلی سینا، سنگ شیر و اکثر مکان‌های عمومی شاهد فعالیت شهروندان در رشته شطرنج هستیم و به دنبال ساماندهی و گسترش این روند هستیم.



هاشمی با اشاره به اهداف هیئت شطرنج استان همدان در سال پیش رو گفت: تمرکز بر استعدادیابی و رشد ورزشکاران سازمان یافته، توجه ویژه به قهرمان‌پروری، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی شطرنج در استان و ارتقا دانش فنی مربیان و داوران از جمله سیاست‌های ما در شطرنج استان خواهد بود.



وی افزود: همچنین هیئت‌های شهرستانی به عنوان بازوان اصلی هیئت استان هستند و به دنبال رشد و توسعه متوازن تمامی شهرستان‌ها هستیم و امیدواریم سال پیش‌رو شاهد قرار گرفتن شطرنج‌بازان همدانی برقله‌های موفقیت باشیم.