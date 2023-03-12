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۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

با حضور مسئولان؛

پایگاه اورژانس روستای «خوشنام» در ملارد افتتاح شد

پایگاه اورژانس روستای «خوشنام» در ملارد افتتاح شد

ملارد- پایگاه اورژانس روستای «خوشنام» با حضور مسئولان در ملارد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان با گرامیداشت اعیاد شعبانیه پایگاه اورژانس روستای خوشنام با حضور جابر کریمی فرماندار، حجت الاسلام خوبانی امام جمعه، کاظمی بخشدار مرکزی، فلاح رئیس اورژانس جنوب غرب استان تهران و جمعی از مسئولان محلی و اهالی روستا افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، زیربنای اورژانس روستای خوشنام در دو طبقه به مساحت ۳۰۰ متر مربع توسط خیر نیک اندیش ابراهیم قره چائی و دهیاری خوشنام با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث شده است.

شایان ذکر است، این پایگاه که به نام زنده یاد حاج جعفر قره چائی (خیر مدرسه ساز) نامگذاری شده به یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی کامل مجهز و به روستاییان خدمات ارائه می‌نماید

کد مطلب 5731298

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