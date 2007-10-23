شورای جهانی کلیساها نکات پیشنهادی نامه مسلمانان را عملی می کند

دبیرکل شورای جهانی کلیساهای از نامه علمای مسلمان به رهبران مسیحی جهان استقبال کرد و گفت: در زمانی که تمام بشریت به دنبال راهنمایی رهبران دینی برای پاسخ گویی به وضعیت خشونت بار جهان هستند ارسال چنین نامه ای بسیار شایسته به نظر می رسد و شورای جهانی کلیساها آماده است در نکات پیشنهادی نامه با مسلمانان همکاری می کند.

دکتر ساموئل کوبیا دبیرکل شورای جهانی کلیساها در واکنش به نامه " کلام مشترک میان ما و شما" که روز پنجشنبه 19 مهر ماه از سوی 138 نفر از علمای مسلمان به رهبران مسیحی جهان ارسال شد آن را انتقال امید بسیار دانست. براساس اظهارات کوبیا این نامه در این نکته حائز اهمیت است که توسط گروه بزرگی از رهبران و علمای مسلمان از سراسر جهان امضاء شده و باعث منحصر به فرد شدن آن می شود. چنین وحدتی در یک هدف امید بسیاری را در رابطه با آرمانهای مشترک پیروان ادیان منتقل می کند.

دبیرکل شورای جهانی کلیساها تأکید کرد که این نامه بسیار به موقع ارسال شده است چرا که در دنیای امروز بشریت برای حل معضلات خود بیش از گذشته به راهنمایی های رهبران ادیان نیازمند هستند. شورای جهانی کلیساها نیز آماده همکاری با نویسندگان این نامه است و این همکاری خود را در اجرای نکات پیشنهادی نامه عملی می کند. شورای جهانی کلیساها طی 30 سال گذشته در عرصه گفتگو و روابط بین دینی فعالیت کرده و امروز تأکید خود را همکاری گذاشته تا به نحو مؤثری به مناقشات دینی در جوامع متکثر معاصر پاسخ دهد.

شورای ملی کلیساهای امریکا از نامه علمای مسلمان به رهبران مسیحی جهان استقبال کرد و این اقدام ابتکاری را نشانه امید در جهان پراز خشونت دانست که باید جدی گرفته شود.

مایکل لیوینگستن رئیس شورای ملی کلیساهای امریکا در پاسخ به نام علما مسلمان آن را نشانه امید در جهان پر از خشونت دانست و از نوشتن این نامه در روزهای مقدس برای مسلمانان جهان استقبال کرد.

دکتر شانتا پریماواردانا دبیرکل شورای روابط بین ادیان نیز از دریافت این نامه علمای مسلمان استقبال کرد و آن را سندی تفکربرانگیز و ژرف دانست. این اقدام ابتکاری به گفتگوی مسلمانان و مسیحیان ضرورت بیشتری می دهد و باید از این سند برای توسعه روابط با مسلمانان میانه رو که مخالف اقدامات افراط گرایانه هستند استفاده کنیم.

پریماواردانا یادآور شد: شورای ملی کلیساهای امریکا جامع از از 35 مذهب مسیحی است که به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر فعالیتهای خود را برای توسعه روابط میان مسلمانان و مسیحان تقویت کرده است. ما همچنین برای مقابله با صدای مسیحیان افراط گرا اقدامات گسترده ای انجام داده و تلاش کردیم مسیحیان را با اسلام آشنا کرده و به کلیساها کمک کنیم روابطی را با مساجد برقرار کنند.

مایکل لیوینگستن رئیس شورای ملی کلیساهای امریکا نیز گفت: شورای ملی کلیساهای مریکا نیز در حال حاضر با سازمانهای مسیحی فعالیت می کند تا میز گفتگوی رهبران اسلام و مسیحیت را توسعه دهد، از این رو شورای ملی کلیساهای امریکا نامه رهبران مسلمان را با جدیتی که شایسته آن است مورد توجه قرار داده و تلاش می کند گفتگوی دینی را توسعه دهد.

لیوینگستن از رهبران اسلامی برای این اقدام ابتکاری تشکر کرد. شورای ملی کلیساهای امریکا نماینده دارای 45 میلیون عضو در 100 جامعه دینی در 50 ایالت امریکا از فرقه‌های مختلف مسیحی است.



اسقفهای آفریقایی وتقویت گفتگو با مسلمین

اسقفهای کاتولیک غرب آفریقا تعهد خود را به تعمیق گفتگو با مسلمانان برای تقویت صلح و توسعه در منطقه که طی دهه های متمادی شاهد ناآرامی بوده مورد تأکید قرار دادند.

اسقفهای کاتولیک آفریقا تصریح کردند : گفتگوی مسلمان - مسیحی راه تداعی کردن زمانی است که جوامع دینی با صلح کنار یکدیگر زندگی می کنند، اما این گفتگوها می تواند فضایی را برای سهیم شدن تجارب دردناک جوامع دینی از مناقشه و شکاف را فراهم کند. روحانیون کاتولیک خود را نسبت به احترام دوجانبه برای مسلمانان و حمایت مشترک از کرامت انسانی و صلح متعهد کردند.

انجمن اسقفهای کاتولیک آفریقای غربی طی بیانیه ای تصریح کردند: می خواهیم گفتگوی خود را به قدرتی قوت بخشیم که بتوانیم به اموری چون گسترش صلح در منطقه دست یابیم. اسقفهای آفریقایی یادآور شدند که مسلمانان و مسیحیان از ارزشهای بنیادین دینی چون اعتقاد به یکتا بودن خداوند، ضرورت نیایش، ارزش صدقه، روزه داری و زیارت برخوردارند.

در بیانیه اسقفهای کاتولیک منابع اصلی مناقشه بین ادیان تعصب، عدم تساهل، جنگ طلبی، افراط گرایی اقلیت اندکی در جوامع مسلمان و مسیحی است و دولتهای این کشورها در راستای انجام مسئولیت مدنی خود برای دستگیری این مجرمان ناکام عمل کرده و بسیاری از رهبران دین در این رابطه سکوت اختیار کرده اند.



رهبران دینی امریکا متحدانه برای صلح جهانی دعا کردند

رهبران دینی ایالات متحده روز سه شنبه 24 مهرماه در کلیسای جامع واشنگتن گردهم جمع شدند تا مراسم نیایش بین ادیان برای صلح را همزمان با دریافت مدال طلایی کنگره ایالات متحده توسط رهبر معنوی بودائیان تبت برگزار کنند.

جان بریسون چین اسقف کلیسای اپیسکوپال واشنگتن همراه سایر رهبران دینی و همچنین راهبان بودایی اظهار داشت: ادیان بزرگ دنیا دارای قدرت اتحاد هستند، حتی اگر تعداد آنها اندک باشد.

برخی از موسیقیدانها نیز در کلیسای جامع واشنگتن کنسرت صلح جهانی را برگزار کردند تا تمایل جمعی خود را برای صلح و حکمت معنوی سنتهای دینی مختلف ابراز کنند. عواید این کنسرت به مرکز عدالت و مصالحه جهانی کلیسای جامع واشنگتن و ستاد بیت المللی تبت می رسد. از ائمه جمعه مسلمان نیز محمد مجید مدیر انجمن مسلمانان آل دالس؛ جیومند خنسور رینپوشه لوبسانگ جامپا راهب ارشد بودائی تبت، استیو ادکین از قبایل بومی امریکا، دکتر برینس پاول جکسون رئیس اداره شمال امریکا در شورای جهانی کلیساها نیز در این دیدار شرکت کرده بودند.

کشیش چین در ادامه اظهارات خود ایده "نیایش برای صلح" را تبین کرد و آغاز آن را به چهار سال پیش زمانی که دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت در کلیسای جاع واشنگتن حضور یافته بود نسبت داد.

گشایش کلیسایی بزرگ در فاطیما

به رغم آنکه پاره ای از کلیساهای کاتولیک در سراسر جهان با تعطیلی مواجه می شوند، یکی از بزرگترین کلیساهای جهان در فاطیمای پرتغال با حضور 40 نفر از کاردینالهای واتیکان افتتاح و نخستین مراسم عشای ربانی در آن برگزار شد.

اخبار گشایش یکی از بزرگترین کلیساهای جهان با نودمین سالگرد آخرین تجلی مریم مقدس بر سه کودک شبان پرتغالی اعلام شد. این کلیسا که با هزینه ای 80 میلیون یورویی ساخته شد و با هزینه هایی تأمین خواهد شد که 5 میلیون بازدید کننده طی سال برای دیدار از دهکده پرداخت خواهند کرد. کلیسای تازه ترینیتی مقدس که می تواند حدود 9 هزار مومن کاتولیک را در خود جای دهد روی زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع ساخته شده و دارای 13 در به نشانه تعداد افراد حاضر در شام آخر است.

براساس آماری که مقامات کاتولیک ارائه می کنند، سالانه 5 میلیون نفر به فاطیما سفر کرده و این آمار در حال افزایش است. مقامات کلیسای محلی مدتها نسبت به کوچک بودن کلیسای باسیلیکای این منطقه معترض بودند، اما ساختمان جدید دارای 5 نمازخانه، حدود 50 غرفه اعتراف و رستورانی برای مومنان به منظور استراحت و تعمق است. ساختمان داخلی نیز به منظور پوششهای زنده تلویزیونی از هیچ ستونی برخوردار نیست و تنظیم میزان نور برعهده کامپیوترهاست و انرژی آن را صفحات خورشیدی تأمین می کنند. نقاشی دیواری از شهر بیت المقدس که از هزاران کاشی دست ساز پرتغالی تهیه شده نیز در این کلیسا مشاهده می شود و روی دیوارها بخشهایی از انجیل نصب شده که به 23 زبان دنیا ترجمه شده است.

به گزارش مهر، ساخته این کلیسا که براساس اظهارات کاتولیکها یکی از بزرگترین کلیساهای جهان است در شرایطی صورت می گیرد که سالانه تعداد کلیساهای کاتولیک در کشورهای مختلف تعطیل می شوند یا به فروش می رسد. تاکنون آمارهای مختلفی از تعطیلی فعالیت کلیساهای کاتولیک در کشورهای نیجر و آلمان گزارش شده است و در جدیدترین گزارش از تعطیلی کلیساهای نیجر این نکته ذکر شده است که پیش بینی می شود در آینده کلیساهای بیشتری تعطیلی شوند ، اما روحانیون از این امر ابراز نارضایتی کرده و تصمیم دارند این نارضایتی را به واتیکان منتقل کنند.

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار ورود دین به زندگی مغرب‌زمینیان شد

کلیسای ارتدکس روسیه به دنبال رایزنی آلمان و روسیه درباره مسائل بین‌المللی به شباهتهای فرهنگی این دو کشور اشاره کرد و خواستار همکاری مسیحیان و سایر پیروان ادیان برای وارد کردن دین در تمام عرصه های زندگی بشری شد.

اسقف اعظم وسفلد چاپلین نایب رئیس روابط خارجی کلیسا در مقر پاتریاک مسکو اظهار داشت : انتظار نمی‌رود مردم هر ملت هویت ملی دیگری را کسب کند. دو کشور روسیه و آلمان به طور مساوی به دمکراسی اهمیت می‌دهند و برای حضور مردم در عرصه تصمیم گیری اهمیت قائل هستند اما مکانیسم اجرای این ایده آل متفاوت است.

وی تأکید کرد که روسیه و آلمان به یک تمدن اروپایی تعلق دارند که براساس سنتهای مسیحی شرقی (ارتدکس) غربی ( کاتولیک و پروتستان) پایه‌گذاری شده است.

این روحانی یادآور شد که ملتهایی که در سنتهای خود رشد کرده اند نقاط مشترکی با یکدیگر دارند، اما دیدگاههای متفاوت آنها در زمینه نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرند و این امور باید در عرصه روابط کلیسا و دولت به دقت مورد توجه قرار گیرند.

سخنگوی کلیسای ارتدکس روسیه همچنین اشاره کرد که سنت ارتدکس به طور ذاتی به دنبال وحدت میان کلیساها است و ارزشهای حقوق بشر و آزادی را نیز هماهنگ می‌کند.

وی خواستار همکاری مسیحیان اروپا با سایر ادیان و مردمانی که دارای جهان بینی سکولار هستند شد تا تلاش خود را برای گسترش حضور مؤمنان در اماکن مذهبی و حضور دین در عرصه های آموزشی، اجتماعی و سایر ابعاد زندگی اجتماعی تقویت کنند.

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار توجه اروپا به اخلاق شد

کلیسای ارتدکس روسیه از اروپا خواست گفتگوی جدی درباره برقراری تعادل میان حقوق بشر و اخلاق صورت دهند چرا که در غیر این صورت نمی توان آینده‌ای برای اروپا متصور شد .

هماهنگ کننده گفتگوی بین فرهنگی در شورای اروپا و مدیر کل سازمان آموزش، فرهنگ و میراث، جوانان و ارزش چندی پیش اعلام کرده بود که حقوق بشر و اصول اخلاقی در اروپا به موازات یکدیگر حرکت می کنند. وی این اظهارات را درباره همجسنگرایان منعکس و با تبعیض علیه آنها مخالفت کرد.

اسقف اعظم وسفولد چاپلین، نایب رئیس دفتر روابط خارجی کلیساها در مقرپاتریاک مسکو نیز در واکنش به این اظهارات گفت: چنین اظهاراتی بار دیگر ثابت می کند که ما نیازمند گفتگوی ژرف درباره اخلاق هستیم که این گفتگو باید بین مومنان و طرفداران سکولاریسم صورت پذیرد. مسیحیت و سایر ادیان جهان برخلاف جهان بینی سکولار اخلاق را تنها به عنوان اصل اساسی روابط در جامعه تعریف نمی کنند بلکه آن را به مثابه دنیای درونی فرد و اصول رابطه وی با خداوند تعریف می کنند.

این روحانی ارتدکس روسیه تأکید کرد: اگر اخلاق را به مثابه یک ابزار اجتماعی تعریف کنیم در آن صورت به نظر می رسد که وجدان غربی ها باید در آرامش باشد. اگر چه ما مؤمنان می دانیم که این امر صحت نداشته و اگر افراد و جامعه ایده آلهای اخلاقی را چون تقوا و مسئولیت پذیری، احسان و نیکوکاری و عدم تحریک غرور و هوای نفسانی در روابط بین دو جنس رعایت نکنند جامعه سعادتمند نخواهد شد و احساس آرامش ندارد.

نایب رئیس دفتر روابط خارجی کلیساها در مقر پاتریاک مسکو نتیجه گیری کرد که اگر این امور از چارچوب اخلاقی خارج شوند، اروپا آینده ای نخواهد داشت، چرا که ذهن بدون اخلاق نسلهای بعد را از بین می برد.

واتیکان تصویب قوانین اتانازی و سقط جنین در آمریکای لاتین را تقبیح کرد

شورای ویژه اسقفهای آمریکا طی بیانیه ای نسبت به روندهای ویرانگر در این نیمکره زمین ابراز تأسف کرد و علت آن را ترویج مجموعه قوانینی چون سقط جنین و اتانازی دانست که با هنجارهای اخلاقی منافات دارد.

اسقفهای کاتولیک آمریکا یادآور شدند وضعیت کنونی با نشانه‌هایی از نئو مارکسیسمی حرکت می کند که به عدم تعادل در روابط بین المللی و وضعیت داخلی کشورها منجر می‌شود. این روند تلاش می کند دین را نادیده گرفته و آن را به بخشی از گفتگوی اجتماعی نسبت دهد. روحانیون کلیسا همچنین نفوذ ارزشهای غیر دینی به نظام آموزشی را مورد انتقاد قرار دادند.

انتقاد واتیکان در پی تلاشهای گسترده سازمانهای بین المللی مرتبط با دولتهای اروپایی و آمریکایی در راستای از بین بردن حمایت کودکان متولد نشده در لاتین عنوان شده است .

در ماههای اخیر کشورهایی چون پرو، نیکاراگوئه، آرژانتین، برزیل و به تازگی اروگوئه به علت تصویب قوانینی چون سقط جنین و اتانازی مورد انتقاد ستادهای رسانه ای و دادخواستهای متعددی بودند تا حق زندگی در کشورها به حالت اصلی باز گردد. در اغلب موارد این ابتکار عمل برای مخالفت با حق حیات بشری مورد حمایت احزاب سیاسی سوسیالیست و جنبشهای مرتبط با ایدئولوژی مارکسیست قرار داشت.



انتصاب کاردینال ایرلندی به نشانه تمایل پاپ برای سفر به ایرلند شمالی

اسقف اعظم دوبلین گفت: تصمیم پاپ بندیکت شانزدهم برای انتصاب اسقف اعظم "شان برادی" به عنوان کاردینال، بیانگر تمایل پاپ برای دیدار از ایرلند شمالی است.

پاپ بندیکت شانزدهم این هفته 23 نفر را به عنوان کاردینالهای خود انتخاب کرد که در آن میان شان برادی اسقف اعظم شهر "آرما" در ایرلند شمالی نیز به عنوان کاردینال منصوب شد. دیارموید مارتین اسقف اعظم دوبلین طی سخنرانی خود در دانشگاه نیویورک اظهار داشت: من این انتصاب را نشانه علاقه پاپ برای سفر به ایرلند شمالی تلقی می کنم.

ژان پل دوم سلف بندیک شانزدهم در سال 1979 از جمهوری ایرلند دیدار کرد اما در آن زمان به علت تنشهای بین مذهبی به ایرلند شمالی نرفت.

در ماه می سیاستمداران کاتولیک و پروتستان که چندین دهه است در مقابل یکدیگر ایستاده و با یکدیگر به شدت مخالفت می کنند، وارد دولتی شدند که از قدرت مشترک برخوردارند و این امر به ثبات سیاسی منطقه ای منتهی شد که سالها مورد تاخت و تاز خشونت بود.

اسقف اعظم مارتین اظهار داشت که چنین دیداری توسط پاپ می تواند معنای نمادین خاتمه این دوره در تاریخ و بازکردن فصلی تازه در ایرلند شمالی و جنوبی باشد.

رسانه های ایرلندی در گذشته گزارش داده بودند که ممکن است سفر پاپ به ایرلند شمالی با همراهی ملکه الیزابت صورت پذیرد. برادی روز چهارشنبه اظهار داشت که این نخستین بار در تاریخ است که ایرلند دارای 3 کاردینال است.

کاردینالها مقامات ارشد کلیسای کاتولیک هستند که مجموع آنها را انجمن کاردینال ها تشکیل می دهند، هئیتی که انتخاب پاپ جدید را برعهده دارد و در صورت نیاز به پاپ مشاوره می دهد. بیشتر کاردینالها دارای وظایفی چون هدایت یک منطقه بزرگ سراسقفی، یا اداره یکی از دپارتمانهای سازمانهای اداری رومی را برعهده دارند.

واتیکان تفسیر مطلق از کتابهای آسمانی را چالشی برای گفتگو دانست

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان با وجود استقبال از ابتکار علمای مسلمان برای گفتگو، تأکید کرد: دشواری بحث الهیاتی واتیکان با مسلمانان به ارائه تفسیر مطلق آنها از کتاب مقدس خود ارتباط دارد.

کاردینال ژان لوئیس توران، رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان گفت: مسلمانان این امر را نمی پذیرند که قرآن را می توان در عمق چرا که اظهار می دارند قرآن به واسطه هدایت خداوند به صورت مکتوب درآمده که با چنین تعبیرات مطلقی، بحث درباره مفاهیم دین دشوار می شود.

این در شرایطی است که توران نامه علمای مسلمان به رهبران مسیحی را نمونه شیوای گفتگوی معنویت دانست که نه تنها به واسطه نقل قول از قرآن بلکه نقل قول از انجیل، حسن نیت خود را ثابت کرده است. نامه 29 صفحه ای علمای مسلمان تحت عنوان " کلام مشترک میان ما و شما" ارائه کننده بخشهایی از قرآن و انجیل بود که بر شباهتهای دو دین تأکید می کرد.

مسلمانان اعتقاد دارند قرآن عین کلام خداوند است و تمام کلام آن الهی است و حتی یک کلمه نیز از متن آن حذف و اضافه نشده و کاملا همان قرآنی بوده که در زمان پیامبر وجود داشته است. خداوند به مسلمانان وعده داده تا آخرین ساعت از قرآن حفاظت می کند و تاکنون طی قرون متمادی به وعده خود عمل کرده است.

توران همچنین با تأکید بر اینکه کلیسای کاتولیک روم خواستار گفتگوی جدی با مسلمانان است به بحث حقوق اقلیتهای مسیحی در کشورهای اسلامی و اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: در بحث گفتگو میان مؤمنان ضروری است آنچه را برای خود می خواهید برای دیگری نیز بخواهید.

رئیس شورای پاپی گفتگوی احتمال دارد پاپ بندیکت شانزدهم در همایش بین ادیان شهر ناپلس که روز یکشنبه 29 مهر ماه آغاز شده به درخواست مسلمانان برای صلح پاسخ دهد.

پاپ خواستار مبارزه با انواع خشونت شد

پاپ بندیکت شانزدهم روز یکشنبه 29 مهر ماه به شهرناپلس سفر کرد و در مراسم عشای ربانی خود در هوای آزاد شهری که به ارتباطهای مافیایی شهرت دارد خواستار مبارزه علیه انواع خشونت شد.

بندیکت در مراسم عشای ربانی در میدان اصلی شهر ناپلس نسبت به پدیده حزن انگیز خشونت افسوس خورد و گفت: مسئله تنها جرایم گروه مافیایی نیست، حقیقت این است که متأسفانه خشونت به شیوه فکری شایع بافت جامعه تبدیل شده است.

پاپ 80 ساله با تأکید بر اهمیت تقویت تلاشها به منظور استراتژی جدی ممانعت از رشد خشونت میان جوانان، خواستار کمک به آنها در سامان دهی به اواقات فراغت خود شد. بندیکت درخواست خود را در آستانه برگزاری همایش سالانه صلح مطرح کرد که قرار است عصر روز یکشنبه در ناپلس گشایش یافت.

شهرناپلس که به جرایم متعدد و ارتباطهای مافیایی خود شهرت دارد نماد شکاف میان بخش ثروتمند شمال ایتالیا و بخش فقیرنشین جنوب ایتالیا است. پاپ گفت: این شهر از انرژی سالم و مردم فرهیخته با حس قوی نسبت به خانواده برخوردار است اما متأسفانه برای بسیاری زندگی ساده نیست و وضعیتهای بسیاری از جلمه فقر، فقدان مسکن مناسب، بیکاری، عقب ماندگی و فقدان چشم‌اندازهای آینده آنها را احاطه کرده است.

عدم حضور پاپ در افتتاحیه اجلاس دینی ناپلس

تصور بندیکت شانزدهم در رویکرد سلف خود به روابط با سایر ادیان به ویژه ادیان غیر مسیحی بسیار دشوار است، امری که از نخستین گردهمایی رهبران جهان برای نیایش صلح در ایتالیا مشهود بود و امروز با عدم حضور پاپ در مراسم افتتاحیه همایش دنیای بدون خشونت در ناپلس و عدم حضور در مراسم نیایش مشترک با سایر ادیان ثابت می شود.

بیست و یک سال پیش ژان پل دوم برای دیدار با بیش از 150 رهبر ادیان مختلف به منظور نیایش برای صلح به آسیسی، ایتالیا رفت، انتشار تصاویر پاپ با لباس سفید خود که در کلیسای باسیلیکای سنت فرانسیس در کنار راهبان بودایی تبت، شینتوهای ژاپنی، نمایندگان ادیان بودمی آفریقا و آمریکا گرفته شده بود مورد توجه میلیونها نفر از مردم جهان قرار گرفت.

اگرچه بسیاری از این روند راضی نبودند یکی از آنها نیز مردی بود که روزی جانشین ژان پل شد. کاردینال یوزف راتزینگر (پاپ بندیکت شانزدهم کنونی) که آن زمان رئیس عالی ترین هیئت دکترین کلیسای کاتولیک یعنی کنگره تعالیم و ایمان واتیکان بود گفت: این رویداد نمی تواند الگو تلقی شود.

راتزینگر بعدها طی مقاله ای درباره دیدار ژان پل در آسیسی نوشت که هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد که همایش آسیسی سال 1986 توسط مردم بسیاری مورد سوء تعبیر قرار گرفت. راتزینگر از این امر واهمه داشت که چنین تصاویری حتی اگر با حسن نیت منتشر شود به ترویج این ایده منتهی می شود که حقیقت تمام ادیان یکسان است یا تمام ادیان می توانند در یک جایگاه قرار گیرند.

بندیکت دیروز در میدان اصلی این شهر مراسم عشای ربانی برگزار کرده و ناهار را با 200 نفر از رهبران دینی جهان چون اسقف اعظم کانتربری، بارلاتالامه اول، خاخام ارشد یهودیان و رئیس دانشگاه الازهر صرف کرد. مشاهده این امر که بندیکت که روزی منتقد همایش آسیسی بود برای این رویداد دعای خیر می کند ممکن است به عنوان نشانه یک تغییر فاحش تلقی شود اما همایش در شهر ناپلس را می توان بازتاب رویکرد ویژه بندیکت شانزدهم به سایر ادیان باشد که به وضوح مشخص است محتاطانه تر از سلف خود حرکت می کند.

اگرچه در خبرها منعکس شده است که بندیکت همایش شهر ناپلس در کنار رهبران دینی دنیا حاضر می شود، اما حقیقت امر اینجاست که بندیکت شانزدهم، منتقدسابق این همایش پیش از افتتاحیه رسمی مراسم را ترک کرد و در نیایشهای روز چهارشنبه حاضر نخواهد شد و تنها رهبران دینی که برای مراسم عشای ربانی رسماً دعوت شده مسیحیان فرق دیگر هستند. اگرهم پاپ در جمع نمایندگان غیر مسیحی دعایی بخواهد می توان انتظارداشت که این دعا پیش از صرف ناهار آن هم در سکوت خوانده شود.

دعای پاپ برای ششمین همایش جهانی خانواده ها

بندیکت شانزدهم در نامه ای به رئیس شورای پاپی خانواده نسبت به برگزاری ششمین همایش جهانی خانواده ها که قرار است ژانویه 2009 در مکزیک برگزار شود ابراز امیدواری و برای برگزاری آن دعا کرد.

پاپ در این نامه به کاردینال آلفونسو لوپر تروجیلو رئیس شورای پاپی خانواده یادآور شده است: در این دوران که میان ایمان و راه زندگی و رفتار تمایز وجود دارد، همایش آینده خانواده می تواند خانواده های مومن را در وجدان اخلاقی صحیح هدایت کرده تا موهبت خداوند برآنها افزایش یافته و بتوانند صادقانه اراده وی را دنبال کنند.

رهبرکاتولیکهای جهان در همایش جهانی خانواده که سال گذشته در اسپانیا برگزار شده بود شرکت کرد اما ارسال این نامه به رئیس شورای پاپی خانواده به معنای حضور پاپ درهمایش مکزیک محسوب نمی شود.

پاپ گفت: خانواده به مثابه کلیساهای خانوادگی باید نسل تازه ای از ارزشهای انسانی و دینی را شکل دهند تا زندگی خود را براساس زندگی حضرت مسیح(ع) شکل دهند. از خداوند می خواهم فرآیند تدارکات این رویداد با موهبت خود روشن شده و برای خانواده هایی که در این همایش شرکت می کنند و خانواده هایی به لحاظ معنوی با آن ارتباط برقرار می کند آن را به رویداد ویژه ای تبدیل کند.

همایش جهانی خانواده ها در سال 1994 توسط پاپ فقید کاتولیکها، ژان پل دوم و همزمان با نامگذاری آن سال توسط سازمان ملل به عنوان سال خانواده شکل گرفت از آن زمان تا کنون این همایش هر سه سال یکبار برگزار می شود.



رهبران انگلیکن صلح در دو کره را بررسی می‌کنند

رهبران انگلیکن جهان و روحانیان سایر فرقه‌های مسیحیت در همایش "به سوی صلح در کره" طی روزهای 23 تا 29 آبان ماه به بررسی ابتکار عمل صلح و مصالحه در دو کره می‌پردازند.

این همایش با سفر سه روز بشه گومانگسان در کره شمالی آغاز می‌شود و روحانیون انگلیکن پس از آن در همایشی چهار روزه در شهر پاجو در نزدیکی سئول پایتخت کره جنوبی شرکت می‌کنند.

کاترین جفرتس شوری به عنوان روحانی انگلیکن و رئیس این همایش روز 25 آبان مراسم عشای ربانی برگزار کرده و انتظار می‌رود بیش از 400 مؤمن انگلیکن در این مراسم شرکت کنند. در گردهمایی‌های روحانیان انگلیکن کره تجارب کره از جنگ و بخش، منازعه و مصالحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و راههای برقراری صلح دائم در این کشور تجزیه و تجلیل می‌شود.

جفرتس شوری گفت: این همایش نویدبخش ایجاد تحولات پایدار در رابطه با کره شمالی است و به دنبال گفتگوهای اخیر با دولت کره شمالی برگزاری این همایش به موقع محسوب می‌شود.

کلیسای انگلیکن در کره شمالی و جنوبی در سال 1889 پایه‌گذاری شد و دارای بیش از 100 منطقه کشیشی و 50 هزار عضو در این کلیسا است.

شکاف میان کلیسای انگلیکن به تأسیس فرقه‌ای جدید منتهی می‌شود

در پی شدت گرفتن اختلاف میان انگلیکنها، انگلیکنهای ارتدکس هشدار دادند کلیسا را ترک کرده و فرقه خود را تأسیس می کنند.

در نشستی که هفته گذشته میان شبکه اصلاحات سنت گرایی کلیساها و مؤمنان کلیسای انگلیکن برگزار شد روحانیون اظهار داشتند از انحراف لیبرال کلیسای انگلیکن ناراضی بوده و باید برای اقدامی جسورانه آماده شوند.

کشیش راد توماس رئیس شبکه اصلاحات کلیسای انگلیکن گفت: در شرایطی که شکاف میان کلیسای انگلیکن تعمیق می شود، ممکن است اسقفها یا اسقفهای بازنشسته بتوانند ما را برای یافتن راه حل یاری نمایند، این شیوه ای نیست که به انجام آن تمایل داشته باشیم بلکه فشارهای لیبرال ها این امر را پیش روی ما گذاشته و این آخرین راه حل ما است. این روند زمانی که تهدیدهای لیبرال در یک نهاد افزایش می یابد رخ داده و ما باید برای حفظ نقش اصلاحات در کلیسا تلاش کنیم.

براساس این اظهارات شبکه اصلاحات کلیسای انگلیکن با هدف ترک کلیسا فعالیت نمی کند بلکه قصد دارد در مرحله اول فعالیتهای داخل کلیسا را اصلاح کند.

محافظه کاران اظهار داشتند که پس از گفتگوهای قدیمی درباره جدا شدن از کلیسای انگلیکن که دارای 77 میلیون عضو بوده و سومین فرقه بزرگ مسیحی محسوب می شود، به قدری شکافتهای داخلی کلیسا تعمیق شده که مرمت آنها غیرممکن به نظر می رسد.

این اختلافات در کلیسای انگلیکن آمریکا که از آن به عنوان کلیسای اپیسکوپال یاد می کنند پس از انتصاب یک اسقف همجنسگرا به اوج خود رسید. رهبران انگلیکن در ماه فوریه امسال ( بهمن ماه سال گذشته) حجت خود را با کلیسای اپیسکوپال آمریکا تمام کرده و اظهار داشتند که با تصویب قانون انتصاب همجسنگرایان به عنوان روحانی و تقدیس ازدواج آنها به شدت مخالفت می کنند. اما روحانیون انگلیکن آمریکا اظهار داشتند که از موضع خود کناره گیری نخواهند کرد و خواستار تعهد فعال نسبت به حقوق مدنی، امنیت و عدم تبعیض نسبت به همجنسگرایان شدند.

ترجمه کتاب مقدس سیکها به زبان انگلیسی

کمیته نظارت بر معابد و اماکن مقدس سیکها در هندوستان اعلام کرد قصد دارد کتاب مقدس آئین سیک را به زبان انگلیسی ترجمه کند.

کمیته نظارت بر معابد و اماکن مقدس سیکها در هندوستان این تصمیم را در جریان دیدار کمیته دارام پارچار از کمیته های زیر مجموعه خود اتخاذ کرد. آواتار سینگ ماکار رئیس کمیته نظارت بر معابد و اماکن مقدس سیکها اظهار داشت: این تصمیم به منظور منعکس کردن فلسفه کتاب مقدس ( گورو گرانت صاحب) اتخاذ شده است و برای رسیدن به این هدف از کمک علمای سیک استفاده می شود.

کتاب مقدس سیکها ترانه ها و آموزه هایی است که از سوی 10 گوروی سیک به عنوان رهبران معنوی آنها به سیکها ابلاغ شده است و توسط گورو آرجن دِو نوشته شده است. این کتاب حجیم در سال 1604 در معبد طلایی قرار گرفت. معبد طلایی مستقر در هندوستان مقدس‌ترین محل زیارتی سیکها است که روزانه با هزارانه بازدید کننده رو به رو می‌شود.

آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند.

سفر دالایی لاما به ژاپن

رهبر معنوی بودائیان تبت ماه آینده ( نوامبر) به دعوت گروههای دینی به ژاپن سفر می‌کند تا در شهرهای بزرگ این کشور آسیایی به ایراد سخنرانیهایی درباره آیین بودیسم بپردازد.

سفر دالایی لاما به دنبال دریافت نشان طلایی کنگره امریکا و خشم چین از این اقدام بی‌تردید حساسیتهای سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت.

چهاردهمین دالایی لامای تبت طی روزهای 14 تا 23 نوامبر ( 23 آبان تا 2 آذر) در ژاپن به سر خواهد برد. دالایی لاما که ماه نوامبر سال گذشته نیز به ژاپن سفر کرده بود، در این سفر سخنرانی‌هایی را توکیو وسایر شهرهای ژاپن خواهد داشت.