مصرف دوز بالای اُمگا۳ موجب کاهش علائم ام اس می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، آنها دریافتند که دوزهای بالاتر اُمگا ۳ شروع بیماری ام اس را به تعویق می‌اندازند، فواصل زمانی عود بیماری را افزایش می‌دهد و شدت علائم را کاهش می‌دهد.

بیماری ام اس، یک بیماری مزمن است که در آن سیستم ایمنی بدن به لایه چربی که اطراف اعصاب میلین را می‌پوشاند، حمله می‌کند. این رویداد به نوبه خود توانایی اعصاب در حمل سیگنال را کاهش می‌دهد.

علائم MS شامل مشکلات بینایی، لرزش و تغییرات عاطفی است. در حالی که علت این بیماری ممکن است در بیماران متفاوت باشد، تصور می‌شود که از پاسخ التهابی ناشی می‌شود.

در حالی که ارتباطی بین مصرف اسیدهای چرب اُمگا ۳ و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به MS وجود دارد، مکانیسم‌های اساسی ناشناخته هستند.

برخی از مطالعات نشان می‌دهد که رژیم‌های غذایی سرشار از اسیدهای چرب اُمگا ۳ با نرخ پایین‌تر ابتلاء به MS مرتبط هستند و دارای خواص سلامت ضد التهابی و عصبی مفید هستند.

اخیراً، محققان بررسی کردند که چگونه مصرف اسیدهای چرب امگا ۳ پاسخ التهابی در موش‌ها را کاهش می‌دهد.

آنها دریافتند که Docosahexaoyl اتانول آمید (DHEA)، یک ترکیب لیپید حاصل از اسید Docosahexaenoic موجود در روغن ماهی، ممکن است پاسخ سلول T ایمنی را کاهش داده و در نتیجه التهاب مربوط به ام اس را کاهش دهد.

برای شروع، محققان بررسی کردند که چگونه DHEA بر پاسخ سلول T در سلول‌های جدا شده از موش‌ها تأثیر می‌گذارد. آنها دریافتند که DHEA هنگام مصرف با دوز بالا، نشانگرهای التهابی را کاهش می‌دهد. DHEA همچنین درصد سلول‌های T بیماری زا را کاهش داد.

در مرحله بعد، محققان بررسی کردند که آیا پیشرفت بیماری ام اس بر سطح DHEA در موش‌ها تأثیر می‌گذارد یا خیر. آنها دریافتند که در طول پیشرفت بیماری ام اس، سطح DHEA در نخاع و طحال متفاوت است اما در مغز نه.

با انجام آزمایشات بیشتر، آنها دریافتند موش‌هایی که با DHEA تحت درمان قرار می‌گیرند، نشانگرهای التهابی کمتری نسبت به گروه کنترل دارند.

نتایج نشان می‌دهد که DHEA به احتمال زیاد التهاب را کاهش می‌دهد و در نتیجه علائم ام اس با کاهش تعداد سلول‌های T بیماری زا در سیستم عصبی، کاهش می‌یابد.

محققان نتیجه گرفتند که DHEA ممکن است شدت بیماری ام اس را کاهش دهد و بنابراین ممکن است به رژیم‌های غذایی اضافه شود تا بتواند درمان‌های موجود را برای این بیماری تکمیل کند.