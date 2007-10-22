ملاقات جنبلاط با معاون پیشین رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "نداء القدس"، منابع اطلاع رسانی عربی این خبر را به نقل از یک منبع بلندپایه در انستیتوی سیاست خاور نزدیک واشنگتن اعلام کردند.

این منبع گفت: ملاقات ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان با موشه کابلینسکی زیر نظر اداره انستیتوی سیاست خاور نزدیک واشنگتن برگزار شد که برای آنها سخنرانی در کنفرانس سالیانه موسسان این انستیتو ترتیب داده شده بود.

کابلینسکی در این سخنرانی درباره جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان در تابستان گذشته و "درس های گرفته شده" از آن سخن گفت و جنبلاط نیز درباره "کشمکش برای آزادی و دموکراسی در لبنان" سخنرانی کرد.

به گفته منبع یاد شده، ملاقات جنبلاط و کابلینسکی بعد از ظهر روز جمعه 19 اکتبر 2007 به مدت یک ساعت بعد از پایان سخنرانی جنبلاط در کنفرانس برگزار شد.

این منبع شاغل در هیئت مدیره انستیتوی سیاست خاورنزدیک واشنگتن گفت : جنبلاط در این ملاقات از کابلینسکی به خاطر شکست ارتش اسرائیل در مقابله با حزب الله در طول جنگ تابستان گذشته به شدت انتقاد کرد.

به گفته منبع یاد شده، جنبلاط به کابلینسکی گفت : شما در هر شش جنگ علیه اعراب به رغم اینکه علیه ارتش کشورهای عرب می جنگیدید، پیروز شدید، درحالی که همه اعراب منتظر شکست شما بود اما در جنگی که ما منتظر پیروزی شما بودیم و بخشی از سران جهان عرب آرزوی یپروزی شما را داشتند از حزب الله شکست خوردید که تعداد نیروهای آنها فراتر از گارد ریاست جمهوری یک کشور عربی درجه دو نبود.



جنبلاط به کابلینسکی افزود: در نهایت نیز انبارهای سلاح حزب الله را سالم در دست آنها رها کردید تا از طریق آن با ما بجنگند زیرا شما وارد جنوب نشدید و انبارهای آنها را منهدم نکردید و این امر اشتباه کشنده شما است!



جنبلاط به معاون پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گفت: شما در همه جنگ های سابق خود علیه لبنان وارد می شدید و چندین ماه یا سال باقی می ماندید به رغم اینکه ورود شما ضروری نبود اما هنگامی که ورود شما ضروری بود از این کار روی گردانید.

برپایه این گزارش، کابلینسکی در سخنرانی خود در انستیتوی سیاست خاورنزدیک واشنگتن گفت : اسرائیل از جنگ گذشته درس عبرت گرفت و نیروهای زمینی بیشتری را در دور آینده برای منهدم کردن انبارهای حزب الله و مراکز آموزشی این حزب وارد لبنان خواهد کرد و چه بسا در صورت لزوم هفته ها یا ماهها در آنجا باقی بماند.

به نوشته پایگاه اینترنتی نداء القدس، معاون پیشین رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی، ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم را در سفر به واشنگتن همراهی می کند که این سفر در صدر هیئتی بلندپایه از کارشناسان این وزارتخانه از پنج روز پیش آغاز شده است. همچنین ژنرال بازنشسته شائول موفاز وزیر ترابری و مسئول گفتگوی استراتژیک با واشنگتن باراک را در این سفرهمراهی می کند.



کابلینسکی از ژنرال هایی بود که به خاطر شکست اخیر رژیم صهیونیستی در تجاوز به لبنان به همراه عمیر پرتز وزیر جنگ، دان حالتوس رئیس ستاد مشترک ارتش و دیوید بن باشات فرمانده نیروی دریایی این رژیم در آن زمان، از قدرت سرنگون شد.