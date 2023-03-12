حجت الاسلام اصغر جهانشاهلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح همیاران جهادی پلیس در نوروز ۱۴۰۲ برای دومین سال متوالی در محورهای مواصلاتی و حادثه خیز استان خبر داد.

وی افزود: با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری درباره تلفات جاده‌ای در ایام نوروز گروه‌های جهادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان جهت کنترل محورهای مواصلاتی و پر حادثه استان با محوریت پلیس راه در نقاط مشخص شده توسط پلیس راه با خودروهایی با نشان چراغ گردان آبی مستقر خواهند شد و بر کنترل راه‌ها نظارت خواهند کرد.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ادامه داد: در نوروز ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای جهادی مردمی در این طرح مشارکت خواهند کرد.

گفتنی است که در ایام نوروز ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۳۵ درصدی ترددها نسبت به سال قبل که منجر به ثبت حدود ۲۱ میلیون تردد شد با کمک گروه‌های جهادی استان ۷۸ درصد آمار فوتی‌های تصادفات رانندگی کاهش پیدا کردبرای دومین سال متوالی در نوروز ۱۴۰۲ با هدف کمک به پلیس در محورهای مواصلاتی و حادثه خیز استان عملیاتی می‌شود.