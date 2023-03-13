ارائه ۱۰۰ خدمت هوشمند/ ۴۵۰۰ ایثارگر گیلانی فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: یک دهه است که مطالبات ایثارگران در بخش بازنشستگی و کمک هزینه ازدواج فرزندان در گیلان انباشته شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات ایثارگران تا پایان سال پرداخت می‌شود، افزود: سازمان مدیریت برنامه و بودجه روند پرداخت مطالبات ایثارگران را تسهیل ببخشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به اینکه آمادگی پرداخت تسهیلات برای سه دهک اول ایثارگران فراهم است، گفت: با توجه به بالا بودن میانگین سنی جامعه هدف، حقوق و مستمری‌ها پاسخگوی هزینه‌های درمانی ایثارگران نیست.

هزینه‌ها و درآمد ایثارگران در بیشتر موارد هم خوانی ندارد

داوطلب با بیان اینکه جامعه ایثارگری باید از دهک بندی خارج شوند، اضافه کرد: هزینه‌ها و درآمد ایثارگران در بیشتر موارد هم خوانی ندارد و نمی‌توان این افراد در لیست دهک بندی ها قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار پانصد ایثارگر شاغل در دستگاه‌ها مشمول تبدیل وضعیت هستند، افزود: از این تعداد فرایند تبدیل وضعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر انجام شده و حدود ۹۰۰ نفر در این فرایند قرار دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به مشکل اشتغال و استخدام جامعه ایثارگری، بیان کرد: چالش اشتغال و استخدام ایثارگران باید به صورت ملی حل شود.

داوطلب با بیان اینکه ۴۵۰۰ ایثارگر گیلانی فاقد مسکن هستند، گفت: برای تأمین مسکن ایثارگران از طریق واگذاری املاک بنیاد شهید به بخش خصوصی در راستای ساخت شهرک مسکونی و همچنین عقد تفاهم نامه ساخت مسکن با بنیاد مسکن در دستور کار است.

جامعه ایثارگران برای تأمین هزینه‌های درمانی نیاز به حمایت ویژه دارند

وی با اشاره به افزایش سن جانبازان و ایثارگران و بالا رفتن هزینه‌های درمانی، افزود: جامعه ایثارگران و جانبازان برای تأمین هزینه‌های درمانی نیاز به حمایت ویژه دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه این استان از وجود مرکز توانبخشی و ورزشی ایثار بی بهره است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده مجتمع توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثار در گیلان تا سال ۱۴۰۳ راه اندازی می‌شود.

داوطلب از هوشمندسازی ۱۰۰ خدمت برای جامعه ایثارگران در گیلان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد در سال ۱۴۰۲ به قریب ۱۴۰ خدمت هوشمند برای جامعه ایثارگری می‌رسد.

وی با اشاره به وجود ۱۳۰۰ گلزار شهدا با بیش از ۷ هزار مزار، افزود: از این تعداد فقط دو گلزار شهدای ترمیم نشده در گیلان وجود دارد که ساماندهی آن مورد تاکید است.