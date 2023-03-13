وزیر علوم با نماینده ولی فقیه در گلستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه یکشنبه با نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان در این دیدار گفت: زیرساخت های دانشگاه های گلستان درخور جایگاه این استان نبوده و باید به آنها توجه ویژه شود.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی افزود: دانشمندان ایرانی پرچمدار علم و دانش بوده و این مسیر باید همچنان ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: امروز در بسیاری از مدارج علمی و در حوزه‌های مختلف به رتبه‌های بالا در جهان رسیده‌ایم و این توفیقات نباید متوقف شود.

امام جمعه گرگان گفت: علم و دانش نباید معطوف به دانشگاه و حوزه‌های علمیه باشد بلکه باید در دل جامعه بسط و گسترش یابد.

گفتنس است محمد علی زلفی گل، شامگاه یکشنبه وارد گلستان شده و در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهدای گرگان مورد استقبال علی مهاجر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان قرار گرفت.

بازدید از مراکز آموزش عالی و دانشگاه های گلستان و حضور در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه گنبدکاووس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده سفر زلفی گل به گلستان است.