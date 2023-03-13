توجه به جوانان برای پیشرفت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان، شامگاه یکشنبه در دیدار با مدال آوران المپیاد مهارت، افزود: کسب رتبه‌های عالی شما قابل تقدیر است اما نباید در همین مرحله متوقف شده و هر روز باید یک قدم رو به جلو حرکت کنید و با تلاش زیاد منشأ تحولی بزرگ در منطقه شوید.

وی گفت: شما می‌توانید جوانان دیگر را هم در کنار خود داشته باشید و به آنها آموزش دهید.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: وقتی در بخش‌های مختلف علمی پیشرفت می‌کنید از یاد خدا غافل نشوید چون همه عالم در ید قدرت خداوند است و خداوند این موهبت را به شما عنایت کرده پس بسیار شکرگزار باشید.

وی گفت: در کنار این رشد و ترقی باید مراقبت و تغذیه روح را سرلوحه کار خود قرار دهید و همواره به یاد خداوند باشید.

کرمی بیان کرد: اگر جامعه‌ای بخواهد پیشرفت کند باید آن جامعه به نسل جدید و جوانان و کسانی که دارای خلاقیت و نوآوری هستند توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره به مبحث علم و فناوری تاکید دارند و یکی از اولویت‌های استان سیستان و بلوچستان هم توجه به مبحث علم و فناوری است.

وی افزود: در حال حاضر بخش کشاورزی در استان نیازمند آموزش است و علم و فناوری باید در این حوزه وارد شود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: واحدهای صنعتی و بهره وری معادن استان نیز نیازمند فناوری نوین است.

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ظرفیت‌ها و استعدادهای استان در بخش‌های مختلف و از سویی وجود بیکاری در استان قابل توجیه نیست و سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها در حوزه آموزش به صورت مؤثر و کاربردی وارد شوند.

شایان ذکر است، المپیاد مهارت، هرساله برای دانش آموزان و دانشجویان و در چند مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی برگزار می‌شود.

امسال این مسابقات بین ۳۱ استان کشور برگزار شد که دو مدال طلا و یک مدال برنز و سه دیپلم افتخار به استان سیستان و بلوچستان تعلق گرفت.