صدور سند مالکیت در گلستان ۱۶ درصد افزایش یافت

محمدتقی رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جزو بدنه قوه قضائیه در چهار حوزه املاک، کاداستر، اجرا و صدور اسناد فعالیت می کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گلستان با اشاره به آمار ۱۱ ماهه این نهاد، افزود: طی این مدت ۶۷ هزار و ۷۸۵ فقره سند مالکیت صادر شده که نسبت به سال گذشته ۱۶.۱ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: پرونده هایی که در حوزه های مختلف تشکیل شده نسبت به سال گذشته ۶ هزار و ۳۲ پرونده افزایش داشته است.

رضاییان اضافه کرد که میزان پرونده هایی که در خصوص معوقات بانک ها تشکیل شده ۴۱۴ میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گلستان گفت: در حوزه ثبت شرکت ها در سال گذشته هزار و ۳۰ مورد ثبت داشتیم که این عدد در سال جاری به ۹۲۹ شرکت رسیده و نیازمند همراهی دستگاه هایی اجرایی هستیم.

وی با اشاره به رتبه دوم گلستان در چهار حوزه مذکور، ادامه داد: در سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت مسکونی صادر شده و امسال این عدد به چهار هزار رسیده است.

رضاییان گفت: در صدور سند اراضی منابع طبیعی دومین استان کشور بودیم که این طرح را ۱۰۰ درصد به پایان رسانده و برای یک میلیون و ۲۹۲ هزار هکتار سند صادر شده است.