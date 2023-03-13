نیروی انتظامی امنیت آفرین است/ لزوم برخورد محترمانه با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در همایش یک روزه رؤسای کلانتری‌ها و فرماندهان پاسگاه‌های انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: امنیت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است که نیروی انتظامی نقش و رسالت مهمی در این زمینه دارد.

وی با اشاره به سختی و حساسیت کار نیروی انتظامی در جامعه گفت: کارکنان نیروی انتظامی همان‌گونه که در رفتار شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود، برای بهتر بودن تلاش می‌کنند، باید در رفتار حرفه‌ای و کاری نیز مراقب باشند و بهترین رفتارها را در محیط کار با مردم، همکاران و سربازان داشته باشند.

امام جمعه بوشهر افزود: باید مردم را گرامی داشت و همواره اخلاق تراز نیروی انتظامی را مراعات کرد تا خدا و مردم از شما رضایت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر همچنین نیروی انتظامی را به رعایت بردباری و صبر توصیه کرد و خواستار بیان سخن با مردم با لحن نرم و محترمانه شد.

همایش یک روزه رؤسای کلانتری‌ها و فرماندهان پاسگاه‌های انتظامی استان بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در سالن دریای نیروی انتظامی بوشهر برگزار شد.