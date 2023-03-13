بارش پراکنده در چهارمحال و بختیاری

مهران چراغ پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین مدل‌های عددی و نقشه‌های هواشناسی، برای امروز تا روزهای پایانی هفته در سطح استان افزایش ابر و به تناوب بارش باران، در ارتفاعات بارش برف، در نقاط مستعد احتمال تگرگ و گاهی همراه با وزش باد به نسبت شدید انتظار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه وقوع بارش در روزهای دوشنبه و پنج شنبه محتمل‌تر است تصریح کرد: این بارش‌ها به تناوب تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد و شدت بارش‌ها برای روز دوشنبه پیش‌بینی می‌شود.



چراغ پور ادامه داد: در نیمه شرقی بارش‌ها به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش‌ها محدود به نیمه غربی است و در نیمه غربی بیشتر ابرناکی را شاهدیم.

وی اذعان داشت: با ورود این سامانه به استان افزایش نسبی و تدریجی دما در پیشِ رو داریم و بارش‌ها در نواحی کوهستانی و سردسیر به‌صورت برف و برف و باران است که موجب لغزندگی سطح جاده‌ها می‌شود.