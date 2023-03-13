مجید امیرفضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از امروز آماده‌باش سه روزه آتش‌نشانان آغاز شده است، گفت: از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه آخر سال استقرار آتش نشانان در محل‌های تعیین شده آغاز می‌شود،

وی افزود: ۹۷ نیروی عملیاتی، ۱۳ ستادی و ۲۰ انتظامات فیزیکی به مناسبت چهارشنبه آخر سال در آماده باش هستند و همچنین آتش‌نشانان در ۳۲ نقطه شهر به صورت خودرویی، موتوری و ایستگاهی آماده‌باش خواهند بود.

افضلی با بیان اینکه در روزهای آخر سال مراقبت بیشتری در رفت‌وآمد، بازی و سرگرمی‌های فرزندان خود داشته باشند و در صورت مشاهده مواد محترقه و یا مشکوک در لوازم فرزندان، این مواد را از منزل خارج کنند، ادامه داد: شهروندان باید هنگام وقوع حوادث با تلفن ۱۲۵ و در صورت درخواست کار کارشناسی، راهنمایی و مشاوره ایمنی نیز با خط ۳۳۴۴۴۴۴۴ ستاد فرماندهی تماس برقرار کنند و بی‌مورد خط ۱۲۵ که مختص حادثه است را اشغال نکنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: شهروندان از آتش زدن لاستیک و کارتن در محوطه مجتمع‌های مسکونی، کوچه‌ها و خیابان‌ها اجتناب ورزند و والدین و بزرگترهای نیز مواظب فرزندان خود باشند تا حادثه تلخ و ناگواری در آستانه سال جدید اتفاق نیفتد و از رانندگان نیز خواست به محض مشاهده خودروهای آتش نشان و اورژانس، بلافاصله خودرو را به منتهی الیه سمت راست هدایت کنند تا مانع از رسیدن به موقع و سریع امداد رسانان به محل حادثه نشوند.

افضلی افزود: شهروندان از در صورت امکان از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خود از بعد از ظهر چهارشنبه آخر سال در سطح شهر خودداری کنند و حتی‌الامکان خودروها را در کوچه و خیابان پارک نکنند و خانواده‌ها و مغازه‌داران نیز در صورت داشتن شلنگ آب و کپسول‌های اطفا حریق آنها را در دسترس قرار دهند تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، کنترل اولیه را تا رسیدن آتش نشانان به محل حادثه انجام دهند.

وی با بیان اینکه والدین باید با گوشزد کردن خطرات جانی و مالی ناشی از انفجار این مواد و ارائه توصیه‌های ایمنی لازم فرزندان خود را به پرهیز از دست زدن به این بازی‌های خطرناک، ترغیب کنند، ادامه داد: سازمان آتش‌نشان زنجان در ۵۰ مدرسه و ۳۵ مسجد زنجان آموزش‌های لازم ایمنی را ارائه داده و در محل پیاده‌روی سبزه‌میدان و مجتمع‌های تجاری و مسکونی هم تیزرهای آموزشی در بین شهروندان توزیع شده است.