هزار دانشجو از خراسان شمالی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

پوریا سرداریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهیان نور یکی از برنامه‌های مهم و اثرگذار است که اجرای آن می‌تواند فرهنگ ایثار و شهادت و جمله «ما می توانیم» را نهادینه کند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان شمالی ادامه داد: طی سال جاری حدود هزار دانشجو از سراسر دانشگاه‌های استان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

وی افزود: این میزان در قیاس با سال گذشته حدوداً ۳ برابر شده است.

سرداریان گفت: با همت دانشجویان بسیجی، برخی دانشگاه‌ها به صورت مجزا و برخی به صورت تجمیعی دانشجویان دختر و پسر را به این اردو اعزام کردند.