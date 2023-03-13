به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی مکان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی بازدید و نظارت‌های بهداشتی-قرنطینه‌ای بر نهاده‌های دامی جهت مصرف مرغداری‌ها و کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان و دامداری‌ها، بر سه هزار و ۵۱ محموله‌های نهاده‌های دامی به وزن ۶ هزار و ۸۰ تن نظارت‌های لازم توسط دامپزشکی استان در تمامی شهرستان‌ها انجام شد.

وی افزود: در این نظارت‌های قرنطینه‌ای، محصولات از نظر ویژگی‌های ظاهری (ارگانولپتیک)، شرایط بهداشتی تطابق محصول با گواهی بهداشتی صادره، انجام نمونه برداری در صورت لزوم، مورد توجه قرار می‌گیرند و پس از تأیید همه شرایط و ضوابط بهداشتی-قرنطینه‌ای، اجازه بارگیری، تخلیه و مصرف محصول داده می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر بیان کرد: تمامی خودروهای حمل نهاده‌های دامی تحت نظارت دامپزشکی هستند و برای هر کدام کد رهگیری بهداشتی صادر می‌شود و برای هر محصول حمل شده، گواهی بهداشتی حمل در سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی صادر و پس از حمل بهداشتی محصول، محموله توسط دامپزشکان مرغداری‌ها، کارخانه‌های خوراک و مرغداری‌ها بازدید شده و در صورت وجود شرایط بهداشتی، اجازه تخلیه و مصرف داده می‌شود.