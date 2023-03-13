مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ساعت ۲۴ امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ستاری فرد در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان که در ساختمان مرکزی وزرات آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه تا امروز ۴۷۲ هزار نفر در آزمون استخدامی آموزگاری ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته که ۱۶۰ هزار نفر بودند و رشد قابل توجهی داشته است گفت: هدف ما رقابت پذیری بیشتر و جذب بهترین معلمان است و به این هدف رسیده ایم.

وی افزود: از روز گذشته محدودیت رشته‌ها برای برخی افراد که سابقه فعالیت آموزشی و تربیتی دارند حذف شد و این امکان را فراهم می‌کند که همه کسانی که در ساحت‌های آموزشی تربیتی فعالیت کرده اند بتوانند در آزمون شرکت کنند. دارندگان حداقل دو سال سابقه بدون توجه به رشته تحصیلی صرفاً با مدرک کارشناسی می‌توانند در آزمون ثبت نام کرده و شرکت کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گروه اول معلمان دارالقرآن‌ها هستند، دوم معلمانی که سال‌ها در آموزش و پرورش بوده اند مانند خرید خدماتی‌ها حق التدریسی ها و معلمان مدارس غیردولتی و گروه چهارم مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی، گروه پنجم نیز همه کسانی که سابقه فعالیت در مؤسسات آموزشی و فرهنگی و تربیتی دارند با ارائه هر مدرک کارشناسی می‌توانند در آزمون شرکت کنند.

ستاری‌فرد ادامه داد: امروز آخرین مهلت ثبت نام است و دیگر تمدید نمی‌شود و درخواست می‌کنیم داوطلبان تا ساعت ۲۴ ثبت نام کنند. آزمون استخدامی ۸ اردیبهشت برگزار می‌شود. منابع آزمونی هم اعلام شده و از سردرگمی افراد جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه آزمون دبیری هم بعد از آزمون آموزگاری برگزار می‌شود عنوان کرد: بخشی از نیاز آموزش و پرورش از طریق آزمون مرتفع می‌شود. برای جبران نیاز سال آینده هم از طریق دانشگاه فرهنگیان و هم آزمون استخدامی اقدام می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: پیشنهاد ما برای آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان ۳۰ هزار سهمیه است. به دنبال آن هستیم همه نیاز به نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان تأمین شود. سال گذشته ۲۵ هزار نفر جذب شدند بود و در تلاشیم با موافقت سازمان اداری استخدامی سهمیه ۳۰ هزار نفری بگیریم.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه‌هایی داریم و قرار شده دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها همکاری‌هایی برای تأمین معلم داشته باشد گفت: مقدمات کار فراهم شده و برخی دانشگاه‌های تراز برای برخی رشته‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.