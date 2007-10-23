3200 هکتار از اراضی شالیکاری شفت زیر کشت دوم می رود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انواع محصولات از قبیل راتون، سیر، سبزی، لوبیا، شبدر، کلزا در قالب کشت دوم در اراضی شالیکاری شفت کشت شده است.

وی با بیان اینکه، سال 85 دو هزار و 500 هکتار از اراضی شالیکاری شفت به زیر کشت دوم رفته بود، گفت: تعامل خوب کشاورزان با مروجین جهاد کشاورزی هر ساله موجب افزایش سطح زیر کشت دوم در این شهرستان می شود.

این مسئول اشاره کرد: شغل اصلی بیشتر ساکنان این منطقه کشاورزی است و کشت دوم از لحاظ اقتصادی کشاورزان، استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و تامین تولیدات کشاورزی در فصل پائیز و زمستان در بازار نقش مهمی دارد.

قاسمیان همچنین در ادامه بر لزوم برداشت مکانیز محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: در سال زراعی جاری حدود سه هزار هکتار از اراضی برنجکاری شفت به صورت مکانیزه برداشت شده است.

وی عنوان کرد: برداشت به روش مکانیزاسیون موجب افزایش تولید، کاهش هزینه، سختی کار، افزایش جذابیت و علاقمندی بیشتر مردم به کار کشاورزی می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شفت بیان داشت: برداشت دستی بر خلاف مکانیزه علاوه بر پر هزینه بودن، سختی کار، اتلاف وقت، انرژی و کاهش محصول تولیدی را به همراه خواهد داشت.

قاسمیان خاطر نشان کرد: امسال با برداشت مکانیزه محصول برنج علاوه بر کاهش ضایعات، هزینه کشاورزان در حدود 40 میلیون ریال کاهش داشته است.

وی لازمه توسعه کشت مکانیزه را تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری دانست و افزود: با فراهم شدن بستر های لازم برای ورود ماشین آلات و تکنولوژی جدید کشاورزی تحول اساسی در بخش کشاورزی ایجاد می شود.

قاسمیان ادامه داد: 14هزار و 330 هکتار اراضی شالیکاری در شفت وجود دارد و هشت شرکت مکانیزاسیون نیز در زمینه انواع مراحل کاشت، داشت و برداشت فعال هستند.