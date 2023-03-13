به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح دوشنبه در حاشیه سفر خود به استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سپاه و بسیج ظرفیت‌های فراوانی برای ساختن کشور به ویژه در حوزه محرومیت زدایی به میدان آورده و نگاه ویژه‌ای به خانواده های محروم به ویژه مددجویان کمیته امداد دارد.

وی عنوان کرد: در همین راستا طی توافقی که با کمیته امداد انجام شده، بسیج در سراسر کشور ۴۰ هزار واحد مسکن برای این خانواده ها احداث خواهد کرد و در مراسمی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ۱۰ هزار مورد از این خانه‌ها، تحویل مددجویان شد.

سلیمانی ادامه داد: در استان یزد ظرفیت‌های بسیاری برای تحقق این اهداف در سازندگی و محرومیت‌زدایی وجود دارد و این ظرفیت‌ها به میدان آمده و خانه‌های بسیار مستحکمی با متراژ مناسبی برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد آغاز شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: امیدواریم این خانه‌ها به سرعت در یک مدت زمان کوتاه حداکثر تا تابستان تکمیل و تحویل خانواده ها شود.

وی عنوان کرد: در سایر موارد هم استان یزد به ویژه در پروژه های آبرسانی به روستاها، عملکرد و پیشرفت بسیار خوبی داشته و با همکاری آبفا پروژه‌های روستایی را در دست اجرا دارد.

سلیمانی با بیان اینکه پیشرفت پروژه ها بالای ۴۰ درصد است، اظهار امیدواری کرد: در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها باشیم.