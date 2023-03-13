طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های هواشناسی و با توجه به ناپایداری‌های جوی، طی ساعاتی از امروز وقوع بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه خلیج فارس نیز در این مدت متلاطم خواهد بود اضافه کرد: از اواخر وقت چهارشنبه و طی روزهای پنجشنبه و جمعه به سبب وزش بادهای شمال غربی شدید، سواحل استان مجدداً مواج و متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، طی ساعاتی بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، در برخی نقاط وقوع پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۲ تا ۴۲ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

محمدی تاکید کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر از فردا به تدریج ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.