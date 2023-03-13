شهدا برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه با حضور در مزار شهدای گمنام شهر ایلام، با درود به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و شهدا، گفت: شهدا برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از مرزهای کشور و دفاع از نوامیس جان خود را فدا کردند.

وی پاسداشت یاد و خاطره شهدا و دیدار با خانواده‌های آنان را کمترین ادای دین به شهدا ذکر کرد و بیان داشت: پاسداشت نام و یاد شهدا احیا کننده و یادآور صحنه دشت کربلا و الگویی ماندگار برای نسل امروز است.

بهرام نیا ادامه داد: شهدا سند پر افتخار کشور هستند چراکه با شجاعت تمام در مقابل دشمن ایستادگی کردند و به فیض شهادت نائل شدند.

وی تاکید کرد: روح شهیدان حضور دارد و ناظر بر اعمال و رفتار ما است، دشمنان تلاش کردند با گرفتن جسم شهدا، نام و یاد آنان فراموش شود اما دچار اشتباه شدند چراکه شهیدان زنده‌اند و ناظر بر اعمال ما هستند.

وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پاسداشت یاد شهدا اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند: «فضلیت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»